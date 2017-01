US-Botschaft als Lackmustest

Der Regierung Trump sieht man bei den Palästinensern hingegen mit Misstrauen entgegen. Sie befürchten, dass sie sich einseitig auf die Seite Israels stellen werde. Unter Obama hatten sie zunächst versucht, von Israel Konzessionen ohne Gegenleistung abzuringen. Als dieses Politik scheiterte, trugen sie den Konflikt mit Israel in internationale Gremien, zuletzt in den Uno-Sicherheitsrat. Mit Erfolg: Mit einer Resolution wurde ein sofortiger und kompletter Stopp aller Siedlungstätigkeiten in den besetzten palästinensischen Gebieten verlangt, inklusive Ostjerusalems. Obama hatte darauf verzichtet, die Resolution mit einem Veto zu verhindern.

Niemand wisse derzeit zwar, wie Trump den israelisch-palästinesischen Konflikt angehen werde, meint Gilboa. Sicher ist für den Experten nur, dass Trump nichts davon wissen wolle, die Lösung in internationalen Gremien zu suchen. Vielmehr werde er sich wohl entweder für direkte Verhandlungen einsetzen oder einen Deal unter der Schirmherrschaft Ägyptens, Jordaniens und Saudi-Arabiens anstreben.

Als Lackmustest für die Nahost-Politik Trumps gilt die Zukunft der US-Botschaft in Israel. Im Wahlkampf hatte Trump die Verlegung der Gesandtschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Damit würde er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Das Weiße Haus sei derzeit in den „sehr frühen Phasen“ von Gesprächen mi Israel über den künftigen Standort der US-Botschaft, berichtete am Sonntag der Nachrichtensender CNN. Mit der Verlegung der Botschaft würde Trump beweisen, dass er „ein wahrer Freund des Staates Israel“ sei, sagte Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat. Denkbar ist laut Gilboa allerdings auch ein Kompromiss. Die Botschaft bliebe zwar in Tel Aviv, aber der Botschafter würde in seiner Residenz in Jerusalem wohnen.

Scharf kritisiert wurde die angekündigte Verlegung bereits von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Eine solche Entscheidung würde den Friedensprozess in eine „Sackgasse“ manövrieren, sagte Abbas. Mit einer Änderung des Status von Jerusalem wäre für die palästinensische Regierung eine rote Linie überschritten. International wird Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkannt.