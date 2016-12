Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vorbote baldiger Neuwahlen

Dass der griechische Premier jetzt ausgerechnet Schäuble attackiert, ist kein Zufall. Der Bundesfinanzminister hat in Griechenland seit geraumer Zeit Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Rolle des unbeliebtesten ausländischen Politikers abgelöst. Weil sich Schäuble gegen Schuldenerleichterungen für Griechenland sperrt und Athen auch bei den Sparvorgaben keinen Rabatt geben will, gilt er vielen Griechen als hartherzig.

Tsipras darf deshalb auf Beifall vieler Landsleute hoffen, wenn er jetzt Schäuble angeht. Er riskiert damit allerdings einen Bruch mit Berlin. Erst Mitte Dezember war Tsipras nach dem EU-Gipfel zu einem Gespräch mit Angela Merkel in die Bundeshauptstadt geeilt – in der Hoffnung auf Fürsprache der Kanzlerin bei einer Lockerung der Sparvorgaben und weiteren Schuldenerleichterungen. Bei diesen Themen zeigt Merkel allerdings die kalte Schulter und verwies den Griechen zurück an die Vertreter der Gläubiger.

Seit dem Misserfolg in Berlin werden nun anti-deutsche Feindbilder, die Tsipras schon als Oppositionsführer im Wahlkampf Anfang 2015 benutzt hatte, im Regierungslager wieder hervorgeholt. Schifffahrtsminister Panagiotis Kouroublis kritisierte diese Woche in einem Interview, die Griechen bezahlten seit Beginn der Krise „für Entscheidungen, die Deutschland nützen, aber nicht Griechenland“.

Politische Beobachter sehen in solchen Äußerungen einen Vorboten baldiger Neuwahlen. Darauf deutet auch die rege Reisetätigkeit des Premiers hin: Diese Woche besuchte Tsipras die Ägäisinsel Nisyros, flog dann zu einem zweitägigen Aufenthalt nach Kreta, um am Freitag in Kalamata auf dem Peloponnes aufzutauchen.

In jüngsten Umfragen liegen die oppositionellen Konservativen zwar mit rund zehn bis 15 Prozentpunkten vor dem regierenden Linksbündnis Syriza; neun von zehn Befragten sind unzufrieden mit der Regierung, und 76 Prozent äußern eine negative Meinung zu Tsipras. Der Premier könnte aber versuchen, seine Popularitätswerte aufzupäppeln, indem er als eine Art Widerstandskämpfer den Gläubigern die Stirn bietet.

Tsipras zeigt sich damit einmal mehr als politischer Spieler, der mit hohem Einsatz pokert. Der Konfrontationskurs gegenüber den Geldgebern ist eine sehr riskante Strategie. Verzögert sich der Abschluss der laufenden Prüfung, gerät die Auszahlung weiterer Kreditraten in Gefahr. Im zweiten Quartal 2017 erwartet Griechenland Finanzhilfen von 9,6 Milliarden Euro. Athen braucht das Geld, weil im dritten Vierteljahr für den Schuldendienst 8,9 Milliarden benötigt werden.

Die Kreditanalysten der Ratingagentur Moody’s schlagen angesichts der „erneuten Spannungen zwischen Griechenland und den europäischen Geldgebern“ bereits Alarm: Bei einer weiteren Verzögerung der Evaluierung gerate die Rückzahlung einer im Juli 2017 fällig werdenden Anleihe in Gefahr, warnte die Agentur diese Woche. Kommt es zu einem Zahlungsausfall, wäre das Gespenst des Grexit wieder da.