Tsunami-Folgen Sieben Jahre nach dem Reaktorunglück – So ist die Lage in Fukushima

Seite 2 von 2: Misstrauen in der Bevölkerung

Und dann ist da noch das Tiefe Misstrauen in die amtlichen Radioaktivitätsmessungen und vor allem die Grenzwerte. Greenpeace unterstützt die Skepsis. Selbst in einigen freigegebenen Gebieten in Namie und Iitate übersteige die Strahlung Werte, „die strikte Kontrollen erfordern würden, wenn es sich um Atomanlagen handeln würde,“ erklärte die Umweltschutzorganisation in einem Anfang März veröffentlichten eigenem Messbericht.

In einigen Gegenden der untersuchten Orte würden die Strahlendosen erst Mitte dieses oder Anfang nächsten Jahrhunderts auf den von der deutschen Regierung empfohlen Schwellenwert von einem Millisievert pro Jahr sinken, meint Greenpeace. Die Anti-Atomkraftaktivisten kritisieren, dass die Regierung derzeit noch das 20-fache für zumutbar hält.

Der stille Widerstand der Bevölkerung

Doch Japan wäre nicht Japan, wenn das Land nicht auf seine ganz eigene Art und Weise mit dem Problem der Atomkraft umgehen würde: ohne sichtbaren Massenprotest, aber mit zähem Widerstand gegen die Energiepolitik der Regierung.

Auf der einen Seite ist Ministerpräsident Shinzo Abe, der die Atomindustrie wieder groß machen will. Derzeit wird nur rund ein Prozent des Stroms durch Atomkraftwerke erzeugt, da die meisten der 48 Meiler weiterhin abgeschaltet sind. Aber die Regierung verspricht in ihrer nationalen Energiestrategie, den Anteil von Atomstrom wieder auf über 20 Prozent zu erhöhen.

Auf der anderen Seite gilt dies als unrealistisch. Denn dafür müsste nicht nur die Laufzeit von Reaktoren verlängert, sondern auch neue Reaktoren gebaut werden. Doch beides ist politisch schwer durchsetzbar. Denn es mag in Japan keine offen sichtbare Anti-Atombewegung geben, die mit Massendemonstrationen gegen die Regierung protestiert. Aber lokal ist der Widerstand zäh.

Zudem hat die Anti-Atomkraftbewegung einen einflussreichen Fürsprecher. Junichiro Koizumi, Abes ehemaliger politischer Mentor und Vorgänger als Ministerpräsident, hat sich nach dem Unfall vom Atomkraftbefürworter zum -gegner gewandelt. Erst vorige Woche forderten er und andere bekannte Politiker erneut, rasch aus der Atomkraft auszusteigen und massiv erneuerbare Energieträger zu fördern.

Aber Koizumi weiß, dass für eine energiepolitische Wende zuerst Abe gestürzt werden muss. „Wenn man sich seine früheren Bemerkungen anschaut, glaube ich nicht, dass wir null Prozent Atomkraft verwirklichen können, solange Abe an der Macht ist“, sagte Koizumi. „Aber ich denke, dass wir es schaffen können, wenn er durch einen Ministerpräsidenten ersetzt wird, der bereit ist, auf die Bevölkerung zu hören.“

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass dieses Tauziehen zwischen Atomkraftfans und -Gegnern weitergehen wird und Japans Energiepolitik noch Jahre lang im Niemandsland herumgeistert. Doch plötzlich eröffnet sich eine minimale Chance, dass Koizumis Wunsch schon dieses Jahr erhört wird.

Im September steht die Präsidentschaftswahl in Abes liberaldemokratischer Partei an. Bisher galt Abes Wiederwahl als sicher. Doch plötzlich kocht ein alter Skandal um Gefälligkeiten für eine rechtsextreme Privatschule wieder auf. 2016 wurde dem Schulträger Moritomo Gakuen in Osaka Land zu einem Bruchteil des Marktwerts verkauft. Pikanterweise war Abes Frau Akie Abe im Schulvorstand.

Nachdem der Deal voriges Jahr ruchbar wurde, war Abes Popularität bereits massiv abgestürzt. Abe saß den Skandal zwar erfolgreich aus. Doch am Freitag gestand das Finanzministerium, dass Beamte Berichte über den Verkauf an Parlamentarier frisiert hatte, um den Deal als normal erscheinen zu lassen. „Das Wiederauftauchen des alten Skandals, die drohende riskante Debatte über eine Verfassungsreform und die Vorbereitungen möglicher Rivalen, Abe herauszufordern, könnte seine Wiederwahl unerwartet schwierig machen“, warnt Tobias Harris, Japan-Experte des Sicherheitsberaters Teneo Intelligence.

Bei aller politischen Unsicherheit ist jedoch eines klar. Die Gedenktage an den 11. März 2011 werden in Japan etwas besonders bleiben. Schließlich konnten die Schäden anderer Erdbeben schnell repariert werden. Aber die Spuren der Katastrophentrinität aus Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe werden noch Jahrzehnte sichtbar sein, vor allem beim AKW Fukushima 1.