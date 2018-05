Türkei AKP stellt Erdogan erneut als Präsidentschaftskandidat auf

Die türkische AKP nominiert Amtsinhaber Erdogan erneut als Präsidentschaftskandidat. Alle 316 AKP-Abgeordneten unterstützen die Entscheidung.

Ursprünglich waren die Wahlen für November 2019 geplant gewesen. Amtsinhaber Erdogan zog die Wahlen jedoch vor. (Foto: AP) Recep Tayyip Erdogan

IstanbulDie islamisch-konservative Regierungspartei AKP in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan offiziell als Kandidaten für die Präsidentenwahl im Juni aufgestellt. Alle 316 AKP-Abgeordneten im Parlament sprachen sich am Donnerstag für eine Kandidatur Erdogans aus, wie Ministerpräsident Binali Yildirim mitteilte. Er ist bereits seit August 2014 im Amt.

Erdogan ist gemeinsamer Kandidat der AKP und der ultranationalistischen MHP. MHP-Chef Devlet Bahceli sagte, man wolle am Freitag die Unterlagen für Erdogans Kandidatur bei der Wahlbehörde einreichen.

Die Präsidenten- und Parlamentswahlen finden am 24. Juni gleichzeitig statt. Ursprünglich waren sie für November 2019 geplant gewesen. Erdogan zog die Wahlen jedoch vor.

Die größte Oppositionspartei CHP will ihren Kandidaten am Freitag bekanntgeben. Die pro-kurdische HDP hat ihren inhaftierten Ex-Vorsitzenden Selahattin Demirtas aufgestellt. Für die neu gegründete Iyi-Partei tritt die ehemalige Innenministerin Meral Aksener an.

