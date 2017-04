 Türkei: Demonstranten fordern Opposition zum Widerstand auf

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Türkei Anhänger des „Nein“-Lagers protestieren in Istanbul. (Foto: AP)

IstanbulNach dem knappen Sieg des „Ja“-Lagers beim Referendum in der Türkei haben Gegner des Präsidialsystems gegen das Ergebnis protestiert. In der Hauptstadt Ankara versammelten sich Anhänger der größten Oppositionspartei CHP vor dem Hauptquartier der Partei und riefen „Schulter an Schulter gegen den Faschismus“.

Die Demonstranten äußerten zudem ihren Unmut über den Parteivorsitzenden Kemal Kilicdaroglu. Dieser müsse die Opposition zu Demonstrationen aufrufen, so die Forderung. Kilicdaroglu hatte erklärt, er werde den Sieg des „Ja“-Lagers nicht akzeptieren, die CHP-Anhänger forderten jedoch ein klareres Zeichen des Widerstands.

Fast alle großen Städte haben gegen die Verfassungsänderung gestimmt. Darunter Istanbul und Ankara. #referendum #türkei — Ozan Demircan (@ozmuhabir) 16. April 2017

Das regierungskritische Online-Medium sendika.org berichtete, auch vor der Wahlkommission in Ankara hätten sich Oppositionelle versammelt. Sie protestierten demnach vor allem gegen die Entscheidung der Wahlbehörde, nicht verifizierte Stimmzettel bei der Wahl zuzulassen. Die Polizei habe die Demonstranten auseinandergetrieben.

Auch im Istanbuler Stadtteil Kadiköy kam es zu Protesten, wie ein Augenzeuge berichtete. Anwohner schlugen zudem in Kadiköy, sowie in mehreren anderen Vierteln Istanbuls und dem westtürkischen Izmir zum Ausdruck des Protests auf Töpfe und Pfannen. Diese Art der Protestform hatte sich während der regierungskritischen Gezi-Proteste im Jahr 2013 etabliert.