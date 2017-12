 Türkei : Erdogan entlässt erneut 2756 Beamte

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Recep Tayyip Erdogan Der türkische Staatspräsident macht Anhänger der Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. (Foto: AP)

AnkaraIn der Türkei sind 2756 weitere Staatsbedienstete wegen angeblicher Verbindungen zu Terrororganisationen aus ihren Ämtern entlassen worden. Wie aus zwei am Sonntag veröffentlichten Dekreten der türkischen Regierung hervorgeht, handelt es sich dabei unter anderen um 637 Militärbedienstete, 360 Mitglieder der Gendarmerie sowie 150 Akademiker und weitere Hochschulmitarbeiter. Die Regierung ließ außerdem zwei lokale Zeitungen, 14 Verbände und eine Klinik schließen. Mindestens 115 Beamte, die zuvor entlassen wurden, wurden wieder eingestellt.

Die Entlassungen hängen mit dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 zusammen. Die türkische Regierung betrachtet den im US-Exil lebenden Geistlichen Fethullah Gülen als Drahtzieher und hat dessen Bewegung als Terrororganisation bezeichnet. Gülen weist das zurück. Rund 50 000 Menschen sind seitdem festgenommen und mehr als 110 000 Beamte entlassen worden, weil sie Verbindungen zu Gülen oder militanten Gruppen haben sollen.

Die Regierung hält die Säuberungsaktionen für notwendig, um einer aus ihrer Sicht anhaltenden Gefahr durch Anhänger der Gülen-Bewegung entgegenzutreten. Kritiker werfen ihr vor, einen nach dem Putsch verhängten Ausnahmezustand zu nutzen, um Gegner ins Gefängnis zu bringen oder mundtot zu machen.

Den Dekreten zufolge werden Angeklagte in Terrorprozessen von nun an „mandelfarbige und graue Uniformen“ tragen. Vor Monaten hatte ein Angeklagter ein T-Shirt mit der Aufschrift „Held“ getragen, was zu einem öffentlichen Aufschrei geführt hatte. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte daraufhin versprochen, dass Gülen-Anhänger Uniformen tragen müssten, die denjenigen der Häftlinge im US-Strafgefangenenlager Guantanamo vor Gericht ähnelten.

Erdogan sagte am Sonntag, dass die Uniformen nur von Männern getragen würden. Das Justizministerium arbeite eine Kleiderordnung für Frauen aus.