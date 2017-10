 Türkei: Erdogan fordert EU zu eindeutiger Aussage auf

image

Türkei: Merkel dringt auf Abbruch der EU-Beitrittsgespräche

Die Kanzlerin macht Ernst: Verärgert über die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei will sie in Brüssel eine Diskussion in Gang bringen und die Gespräche über einen EU-Beitritt so früh wie möglich stoppen. mehr…