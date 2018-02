 Türkei: Erdogan kündigt Entwicklung unbemannter Panzer an

Der türkische Präsident Erdogan erwartet von seinem Land den Bau unbemannter Panzer. Es werde sich die Technologie beschaffen, sagte er.

Die Türkei führt derzeit einen Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. (Foto: AP) Erdogan

AnkaraDie Türkei will ferngesteuerte Panzer entwickeln. „Wir müssen in der Lage sein, unbemannte Panzer zu bauen und wir werden das tun“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan, als er am Mittwoch in einer Rede den Entwicklungsplan seines Landes für die kommenden fünf Jahre vorstellte. Die Türkei werde sich diese Technologie beschaffen, die das Risiko für Soldaten im Kampf verringere. Ankara habe auch eigene Drohnen entwickelt und gebaut, nachdem sich die USA geweigert hätten, ihr solche unbemannten Flugzeuge zu liefern.

Die Türkei führt derzeit einen Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. Am Wochenende hatte Ministerpräsident Binali Yildirim gesagt, sein Land wünsche sich eine deutsche Beteiligung beim Bau eines türkischen Kampfpanzers.