 Türkei: Griechisches Gericht lehnt Auslieferung ab

Gericht in Athen Griechische Richter verhindern die Auslieferung türkischer Militärs.

AthenEin halbes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat ein griechisches Gericht die Auslieferung von acht türkischen Militärs in ihr Heimatland zurückgewiesen. Entsprechende Anträge wurden am Donnerstag vom Obersten Gericht Griechenlands abgelehnt, wie der Vorsitzende Richter Giorgos Sakkas bekanntgab. Es sei unwahrscheinlich, dass sie in der Türkei einen fairen Prozess erhalten würden, sagte Sakkas in seiner Urteilsverkündung.

Die acht Türken waren Mitglieder einer nach den Geschehnissen vom 15. Juli 2016 nach Griechenland geflohenen Hubschrauberbesatzung. Alle haben türkische Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten an dem Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan teilgenommen. Außerdem haben sie Asyl beantragt. Sie sagten aus, sie seien nach Griechenland geflohen, weil sie in der Türkei keinen fairen Prozess bekämen und bei einer Rückkehr schlecht im Gefängnis behandelt würden.