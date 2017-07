Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ist ein Ende der Beitrittsverhandlungen die Lösung?

Ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen

Im Herbst 2004 beschloss die EU, den Beitrittsprozess mit der Türkei aufzunehmen. Seit 2005 werden die ersten von insgesamt über 30 Verhandlungskapiteln verhandelt. Ein Ende würde Ankara die Perspektive zu einem der attraktivsten Märkte der Welt nehmen.

Gleichzeitig würde es die Türkei noch weiter weg vom Kurs Richtung Westen abbringen. Hinzu kommt: Viele EU-Mitglieder betrachten die diplomatische Krise als bilaterales Problem zwischen Berlin und Ankara, höchstens kommen da noch die Niederlande und Österreich hinzu.

Das würde bedeuten, dass Beratungen zu einem möglichen Abbruch der Beitrittsverhandlungen zu Zoff innerhalb der EU führen könnten. Länder wie Ungarn würden sich womöglich gar auf die Seite Ankaras stellen. Staaten wie Frankreich und Italien, die erst vor kurzem einen großen Rüstungsdeal mit der Türkei abgeschlossen haben, könnten sich ebenfalls querstellen.

Eine Verschärfung der Reisewarnungen gegen die Türkei

Aktuell schreibt das Auswärtige Amt über Reisen in die Türkei unter anderem: „Es kann im Einzelfall auch zu Festnahmen von Personen kommen, gegen die türkische Behörden strafrechtlich vorgehen (etwa bei Verdacht auf Verbindungen zur sogenannten Gülen-Bewegung, der verbotenen „Kurdischen Arbeiterpartei“ PKK oder tatsächlichen oder vermeintlichen terroristischen Straftaten).

Während eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens kann unter anderem die Ausreise untersagt werden. Unter den während des Notstands geltenden Bestimmungen können Verdächtige auch bis zu 14 Tagen in Polizeigewahrsam genommen werden, bevor sie einem Haftrichter vorzuführen sind. Außerdem kann ihnen für 24 Stunden jeglicher Kontakt zur Außenwelt verwehrt werden. Von diesen Maßnahmen sowie von der Möglichkeit zur Verhängung von Untersuchungshaft (nach türkischem Recht bis zu fünf Jahren möglich) im Anschluss an den Polizeigewahrsam wird unter der Geltung des Notstands reger Gebrauch gemacht. Dabei genügen oft bereits geringe Verdachtsmomente.

In letzter Zeit waren auch Personen mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit von derartigen Maßnahmen betroffen. Personen, die nicht zu touristischen Zwecken in die Türkei reisen, wird zu erhöhter Vorsicht geraten und empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in die Listen für Deutsche im Ausland bei Konsulaten und der Botschaft einzutragen.“

Das heißt, es wird bereits grundsätzlich davor gewarnt, in die Türkei zu reisen. Die Bundesregierung hat nun auch noch hinzugefügt, dass auch für Touristen erhöhte Gefahr besteht. Doch die Auswirkungen sind wahrscheinlich eher begrenzt. Schon jetzt reisen immer weniger Deutsche in die Türkei. Die Frühbucherzahlen sind den Reisebüros zufolge bereits um fast zwei Drittel eingebrochen. „Für den Sommerurlaub 2017 ist die Türkei derzeit kaum gefragt“, stellt der Präsident des Deutschen Reiseverbands bereits fest.

Ein verschärfter Reisehinweis schadet so vor allem den Hoteliers im Süden der Türkei – übrigens einer Region, die traditionell im oppositionellen säkularen Lager verortet ist.