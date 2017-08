 Türkei: Kommandeure von Heer, Luftwaffe und Marine abgesetzt

Binali Yildirim Unter dem Vorsitz des türkischen Ministerpräsidenten wurden die Kommandeure ersetzt. (Foto: Reuters)

IstanbulUnter dem Vorsitz von Ministerpräsident Binali Yildirim hat der Oberste Militärrat in der Türkei die Kommandeure der Teilstreitkräfte ausgetauscht. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe der Auswechselung der Kommandeure des Heeres, der Luftwaffe und der Marine zugestimmt, sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin am Mittwoch nach der vierstündigen Ratssitzung in Ankara. Zur Begründung gab Kalin an, ihre Dienstzeiten seien abgelaufen. Nähere Details nannte er nicht. Chef der Streitkräfte bleibt General Hulusi Akar.

Nach dem Putschversuch vor gut einem Jahr wurden zahlreiche Generäle und andere Offiziere unter dem Verdacht inhaftiert, an dem Staatsstreich beteiligt gewesen zu sein. Seit der Niederschlagung des Putsches baut Erdogan die Streitkräfte um.