 Türkei: Mehrere Verletzte bei Bombenanschlag auf Polizei

Anschlag Bei einem Bombenanschlag auf einen mit Polizisten besetzten Bus wurden zwölf Menschen verletzt. (Foto: AP)

IstanbulBei einem Bombenanschlag in der südtürkischen Hafenstadt Mersin sind nach offiziellen Angaben mindestens zwölf Polizisten verletzt worden. Das Gouverneursamt in Mersin teilte mit, keiner der zwölf Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Der Anschlag am Dienstagabend habe einem Bus gegolten, der Personal des Polizei-Hauptquartiers der Provinz transportiert habe. Der Sender NTV berichtete, ein am Straßenrand versteckter Sprengsatz sei ferngezündet worden, als der Polizeibus vorbeifuhr. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Auf Fotos und einem Video der Nachrichtenagentur DHA war das Fahrzeug zu sehen, dessen hinterer Teil schwer beschädigt wurde. Regierungssprecher Bekir Bozdag sagte bei einer Debatte im Parlament über die Verlängerung des Ausnahmezustands, der „Kampf gegen den Terrorismus“ werde fortgeführt. Die Regierung begründete die von ihr am Montag beschlossene erneute Verlängerung des Ausnahmezustands wieder mit dem Anti-Terror-Kampf.

Anwohner in Mersin sagten, es sei zu einer lauten Explosion gekommen, die noch weit entfernt zu hören gewesen sei. Kranken- und Feuerwehrwagen seien in die Gegend geschickt worden.

2015 und 2016 war die Türkei von einer ganzen Reihe schwerer Anschläge in den Metropolen Istanbul und Ankara erschüttert worden. Die Taten wurden entweder einer Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zugeschrieben. Der letzte dieser schweren Anschläge fand in der Neujahrsnacht in Istanbul statt.

In diesem Jahr ist es vor allem zu kleineren Anschlägen in ländlichen Gebieten im Südosten gekommen, die Sicherheitskräften galten. Westliche Experten führten den Rückgang der Taten auch auf ein effektiveres Vorgehen der türkischen Sicherheitsbehörden gegen Netzwerke der PKK und des IS zurück.