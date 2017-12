Griechenland ist nicht das einzige „Golden Visa“-Land in der EU, wohl aber das günstigste. (Foto: dpa)

Istanbul Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sieht eine Verbesserung in den deutsch-türkischen Beziehungen. „Es gab Probleme, aber unsere letzten Gespräche waren überaus gut“, sagte Erdogan auf dem Rückflug von einer mehrtägigen Afrikareise nach Angaben der Zeitung „Hürriyet“ vom Donnerstag vor mitreisenden Journalisten.

Auch das Verhältnis zu anderen europäischen Staaten bewertete Erdogan als gut. „Wir haben weder ein Problem mit Deutschland noch mit Holland noch mit Belgien“, sagte er. „Wir wollen natürlich, dass unsere Beziehungen zu der EU, zu den Ländern der EU, gut sind.“

Eine Reise nach Deutschland oder Holland schloss Erdogan, von Journalisten darauf angesprochen, nicht aus. Vor dem Verfassungsreferendum im April 2017 in der Türkei hatte es unter anderem Ärger um geplante Wahlkampfauftritte Erdogans in Holland und Deutschland gegeben. Die Beziehungen wurden stark belastet.

Deutschland kritisiert außerdem die Inhaftierung von noch acht Deutschen in der Türkei aus politischen Gründen. Namentlich bekannt ist davon nur der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel. Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu war am 18. Dezember aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Sie darf das Land jedoch nicht verlassen. Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner war Ende Oktober aus der U-Haft entlassen worden.

Nicht jeder Türke teilt die Meinung des Präsidenten, der das Lnd auf einem guten Weg sieht. Kritiker treibt die Sorge um die politische und wirtschaftliche Zukunft der Türkei um. Eine kleine, aber wachsende Zahl wohlhabender Türken geht daher auf Nummer sicher - und besorgt sich und der Familie eine Aufenthaltsgenehmigung eines EU-Landes.

Möglich machen das „Golden Visa“-Investitionsprogramme wie das von Griechenland, das wiederum das Geschäftsmodell von Panos Rozakis ist.

Rozakis ist Geschäftsführer von „Greek Residency“, einer Firma, die „goldene Visa“ vermittelt. Das staatliche Programm, das Investoren nach Griechenland locken soll, funktioniert so: Wer mindestens 250 000 Euro etwa durch den Kauf einer Wohnung in Athen investiert, erhält „ab dem ersten Tag“ eine griechische Aufenthaltsgenehmigung - und zwar für sich, den Ehepartner, Kinder bis zum Alter von 21 Jahren, die Eltern und noch dazu die Schwiegereltern. Ausdrücklich nicht nötig ist es, sich tatsächlich in Griechenland aufzuhalten, was aber auch gar nicht unbedingt die Absicht von Rozakis Kunden ist.

Viel wichtiger sind die Vorteile in der EU, die die Familie mit der Investition erwirbt: Nämlich das Recht auf visafreies Reisen im Schengen-Raum, der neben Griechenland und Deutschland 24 weitere Staaten umfasst. Griechenland ist nicht das einzige „Golden Visa“-Land in der EU, wohl aber das günstigste.

Portugal beispielsweise hat ein ähnliches Programm, allerdings mit einer Mindest-Investitionssumme von 500.000 Euro. Das EU-Mitglied Zypern bietet Investoren gleich die Staatsangehörigkeit an, die dafür dann aber zwei Millionen Euro auf den Tisch blättern müssen.

Rozakis Firma erledigt den Papierkram mit den griechischen Behörden, vermittelt eine Immobilie und kümmert sich - wenn gewünscht - um deren Vermietung und Instandhaltung. Er und seine Kollegen sind im Dezember erstmals für eine viertägige Informationsveranstaltung nach Istanbul gekommen.

Der Grund: Die starke Nachfrage von Türken, die seit dem Putschversuch vom Juli 2016 und dem Ausnahmezustand stetig zunehme. „Wir haben ein Treffen nach dem nächsten“, sagt der Manager. „Wir haben kaum Zeit, zu essen oder auf die Toilette zu gehen.“