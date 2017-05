Warum es Lob von links gibt

Problematisch ist zwischen beiden Ländern auch die Debatte über ein mögliches Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte bei WDR 5, dass die Türkei - sollte sie die Todesstrafe wieder einführen wollen - dafür nicht auf deutschem Boden unter ihren Bürgern werben dürfte. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bereits in der vergangenen Woche klargestellt, dass die Bundesregierung ein solches von Ankara veranlasstes Referendum in Deutschland untersagen würde. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sprach sich klar gegen das eventuelle Referendum aus. „Wir sind gegen das Referendum, wir sind gegen die Todesstrafe“, sagte er der dpa.

Die Probleme im deutsch-türkischen Verhältnis Armenier-Resolution Im Juni 2016 beschließt der Bundestag eine Resolution, die die Gräuel an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 100 Jahren als Völkermord einstuft. Die Türkei reagiert erbost und unter anderem mit dem Besuchsverbot für Incirlik. Kanzlerin Angela Merkel erklärt Anfang September, die Resolution sei rechtlich nicht bindend – aus Sicht Ankaras die geforderte Distanzierung von dem Beschluss. Das Besuchsverbot wird aufgehoben, doch vergessen ist die Resolution nicht.

Militärputsch Die Türkei hat sich verärgert darüber gezeigt, dass sich nach dem gescheiterten Putsch keine hochrangigen Mitglieder der Bundesregierung zum Solidaritätsbesuch haben blicken lassen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) plant zwar einen Besuch, der aber immer noch nicht stattgefunden hat. Der türkische EU-Minister Ömer Celik kritisiert, stattdessen seien aus Deutschland vor allem Mahnungen zur Verhältnismäßigkeit gekommen: „Bei hundert Sätzen ist einer Solidarität mit der Türkei, 99 sind Kritik.“

Flüchtlingspakt Ankara droht immer wieder damit, die Zusammenarbeit mit der EU in der Flüchtlingskrise aufzukündigen. Hintergrund ist unter anderem eine EU-Forderung, die Türkei müsse Anti-Terror-Gesetze reformieren, damit diese nicht politisch missbraucht werden. Ohne diese Reform will die EU die Visumpflicht für Türken nicht aufheben – ohne Visumfreiheit aber fühlt sich Erdogan nicht an die Flüchtlingsabkommen gebunden.

Immunität Auf Betreiben Erdogans beschließt das türkische Parlament, vielen Abgeordneten die Immunität zu entziehen. Betroffen ist vor allem die pro-kurdische HDP, die Erdogan für den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hält. Parlamentariern droht Strafverfolgung – für Merkel „Grund tiefer Besorgnis“. Apropos PKK: Ankara fordert ein härteres Vorgehen gegen PKK-Anhänger in der Bundesrepublik, wo die Organisation ebenfalls verboten ist.

Pressefreiheit Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen lag die Türkei schon vor dem Putschversuch und dem anschließend verhängten Ausnahmezustand auf Platz 151 von 180 Staaten. Seitdem sind Dutzende weitere Medien geschlossen worden. Für Aufregung sorgt zudem, dass der türkische Sportminister Ende September die Aufnahme eines Interviews mit der Deutschen Welle konfiszieren lässt. Die Deutsche Welle klagt auf Herausgabe.

Auslieferung Ankara fordert von Deutschland die Auslieferung türkischer Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den die Regierung für den Putschversuch von Mitte Juli verantwortlich macht. Neuer Streit ist damit programmiert.

Die Linke begrüßte das Vorgehen der Regierung gegenüber der Türkei beim Thema Asyl und Referendum, beklagt aber einen mangelnden Einsatz für den in der Türkei inhaftierten Korrespondenten Deniz Yücel und andere festgesetzte Journalisten. „Natürlich ist es richtig, in der Bundesrepublik keine Werbung für die Todesstrafe zu erlauben, ebenso wie politisch Verfolgten aus der Türkei Asyl zu geben“, sagte Linksfraktionsvize Jan Korte der dpa.

Im Fall von Yücel stehe die Bundesregierung aber bloß kritisch kommentierend am Rand. „Dass bis heute weder Zahlungen eingefroren, noch die Militär- oder Behördenzusammenarbeit eingestellt wurde oder Sanktionen gegen Regierungsmitglieder erfolgt sind, zeigt deutlich: Freiwillig unternimmt die Bundesregierung nichts gegen die türkische Regierung, sondern nur, wenn sie rechtlich oder aus innenpolitischen Gründen gar nicht anders kann.“

Der deutsch-türkische Journalist Yücel sitzt seit Februar in der Türkei in Untersuchungshaft. Der Fall hat zu schweren Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Die Bundesregierung fordert die Freilassung Yücels. Sanktionsmaßnahmen gegen die Türkei lehnt sie aber ab. Das geht aus der Antwort auf eine schriftliche Frage der Linksfraktion hervor, die der dpa vorliegt.