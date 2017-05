Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ein politisches Spiel

Doch Ankara muss nicht nur den finanziellen, sondern auch den politischen Preis eines solchen Geschäfts bedenken. Der Kauf stellt die Beschaffungsdisziplin der Nato in Frage. Allgemein kaufen die Mitglieder der Allianz ihre Waffen nur bei anderen Nato-Mitgliedern ein. So hat die Türkei selbst vor zwei Jahren noch auf den Kauf chinesischer Luftabwehrsysteme vom Typ HQ-9 (entspricht dem russischen S-300 System) für vier Milliarden Dollar verzichtet, nachdem die Nato darum gebeten hatte.

Der Kauf russischer S-400 würde die derzeit ohnehin angespannten Beziehungen zur Allianz weiter strapazieren. Der Leiter des Moskauer Zentrums für moderne Türkeiforschung Juri Mawaschew schätzt die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Vertragsabschlusses daher auch nur auf 30 Prozent ein. „Das ist der Versuch, von Nato und EU vorteilhaftere Beziehungen zu erfeilschen und geopolitische und geostrategische Wichtigkeit zu demonstrieren“, erklärte Mawaschew. Ähnlich argumentiert auch der Politologe Alexander Schumilin vom Nahost-Zentrum des Instituts für US- und Kanadaforschung: Er sieht in den Verhandlungen von türkischer Seite aus ein „politisches Spiel“, um der Nato zu demonstrieren, dass Ankara Alternativen habe.

Russlands Optionen nach dem US-Angriff Warum ist Syrien für Russland so wichtig? Syrien ist ein alter Verbündeter seit sowjetischen Zeiten. Russland ist außerdem strikt gegen den Sturz von Regierungen durch Proteste oder Bürgerkriege. Durch das Eingreifen in den Syrienkrieg, durch seine Militärstützpunkte im Land hat Russland international Bedeutung zurückgewonnen – gerade auch gegenüber den USA.

Wird Russland militärisch auf den Angriff reagieren? Nein. Russland hatte angeblich sein Abwehrsystem S-400 zum Schutz des syrischen Luftraums nicht einmal aktiviert während der Angriffe. Hätten russische Soldaten versucht, eine US-Rakete abzuschießen, wäre das Auslöser eines großen Zusammenstoßes gewesen. „Die Reaktion aus Washington (auf den mutmaßlichen Giftgasangriff syrischer Truppen) mag Moskau nicht gefallen haben, aber es war auch nicht willens, sich dagegen zu stellen“, schreibt der Russland-Experte Mark Galeotti. Den kurzen Draht zwischen russischen und US-Militärs in Syrien hat Moskau vorerst gekappt. Dabei scheint dieser Draht in der Nacht auf Freitag funktioniert zu haben. Die USA haben nach eigenen Angaben die russischen Soldaten auf dem angegriffenen Luftwaffenstützpunkt gewarnt.

Was kann diplomatischer Druck aus Moskau ausrichten? Russland will den US-Angriff vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Doch der ist in Sachen Syrien ohnehin blockiert – meist weil Russland Resolutionen der anderen Seite mit seinem Veto blockiert.

Wie sieht es mit wirtschaftlichem Druck aus? Die USA haben Sanktionen gegen Russland verhängt wegen der Moskauer Übergriffe auf die Ukraine. Umgekehrt dürfte das kaum funktionieren – nicht bei der zwölftgrößten Volkswirtschaft gegen die größte.

Könnte Russland durch eine Eskalation an anderer Stelle Druck machen? Diese Befürchtung kursiert zum Beispiel in der Ukraine, wo Russland die Separatisten im Osten unterstützt. Aber auch da stellt sich die Frage nach einer USA-Reaktion. Vielleicht verschärfen sich zwischen Moskau und Washington die Diplomatenausweisungen wieder.

Könnte Moskau zur gemeinsamen Chemiewaffenkontrolle in Syrien zurückkehren? Das wäre eine positive Reaktion. Bislang nimmt Moskau den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in Schutz gegen den Vorwurf, erneut Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Russland sollte seinen Erfolg, 2013 gemeinsam mit den USA Syrien das Giftgas abgenommen zu haben, nicht aufs Spiel setzen, sagt der Moskauer Politologe Wladimir Frolow. Russland könnte öffentlich oder intern Druck auf Assad ausüben, dass dieser Giftgasangriffe unterlässt. Danach sieht es aber nicht aus.

Die Türkei pokert freilich hoch: Von Russland fordert sie beim Verkauf auch einen Technologietransfer und sogar die Gemeinschaftsproduktion einzelner Komponenten des Waffensystems. Zwar gibt es bereits bei anderen Waffengattungen solche Präzedenzfälle wie die gemeinsame Produktion von Kampfflugzeugen mit Indien, doch Moskau hat kein Interesse daran, seine Technologien mit der Türkei zu teilen. Bislang lehnt Russland die Forderung daher rundweg ab.

Andererseits ist sich der Kreml durchaus der politischen Tragweite des Geschäfts bewusst. Um die Nato zu schwächen, könnte Russland am Ende in einigen Punkten einlenken. Dann müsste Ankara entscheiden, ob es sich für den Waffendeal mit Moskau lohnt, die Beziehungen mit Brüssel endgültig zu ruinieren. Angesichts der ideologischen Entfremdung, die sich derzeit zwischen der Türkei und dem Westen vollzieht, ist in dem Fall die Wahl zugunsten des Nordatlantikpakts zweifelhaft.