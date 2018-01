Türkische Offensive in Syrien Nato-Generalsekretär mahnt zu maßvollem Gewalteinsatz

Vor der anstehenden türkischen Militäroffensive in Syrien hat der Nato-Generalsekretär Stoltenberg vor ausufernder Gewalt gewarnt. Ein Einsatz müsse immer maßvoll sein. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für die Türkei.

Nato Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Türkei gewarnt: Ein Gewalteinsatz muss verhältnismäßig sein. (Foto: dpa) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Brüssel

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Türkei aufgerufen, bei der Offensive in Syrien Augenmaß zu bewahren. „Alle Staaten haben das Recht, sich selbst zu verteidigen, aber das Vorgehen muss verhältnismäßig und maßvoll sein“, sagte der Norweger am Donnerstagabend. Zugleich äußerte er allgemein Verständnis für die Regierung in Ankara. „Die Türkei gehört zu den Nato-Staaten, die am stärksten unter Terrorismus leiden“, sagte er.

Auf die Aufforderungen von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), innerhalb des Bündnisses über die türkische Offensive zu beraten, ging Stoltenberg nicht direkt ein. Er wies lediglich darauf hin, dass er im Kontakt mit Gabriel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stehe.

Eine Sprecherin hatte allerdings bereits am Mittwoch gesagt, jeder Bündnispartner könne jedes Thema zur Diskussion in den Nordatlantikrat bringen. Dieser ist das oberste Entscheidungsgremium der Nato, das sich in der Regel einmal pro Woche auf Ebene der Botschafter und etwa halbjährlich auf Ebene der Außen- und Verteidigungsminister trifft.

Jens Stoltenberg – zur Person Vom Jungsozialisten... Seit seinem 15. Lebensjahr ist Stoltenberg in der Politik. Der heute 58-Jährige engagierte sich in der norwegischen Arbeiterpartei und führte in den 1980er-Jahren als Vizepräsident die Sozialistische Jugend-Internationale. Später stieg der studierte Ökonom zum Minister auf, zunächst für Industrie und Energie, später für Finanzen. Im Jahr 2000 wurde er zum ersten Mal Ministerpräsident, zwischen 2005 und 2013 folgten zwei weitere Amtszeiten. In diese Zeit fielen die Anschläge eines Rechtsextremisten mit 77 Toten. ...zum Nato-Generalsekretär Im Oktober 2014 löste Stoltenberg seinen dänischen Vorgänger Anders Fogh Rasmussen an der Spitze des westlichen Verteidigungsbündnisses ab. Intern gilt er als deutlich umgänglicher als dieser. Seine Hauptaufgabe ist es, die Diskussionen der derzeit 28 Staaten im Nordatlantikrat zu steuern und Kompromisse auszuloten. Seine derzeit heikelste Mission: im Streit um die Verteidigungsausgaben zwischen der US-Regierung von Präsident Trump und europäischen Verbündeten wie Deutschland zu vermitteln.

Stoltenbergs Angaben zufolge hat die Türkei die Bündnispartner in dieser Woche über die Militäroperationen in der kurdisch kontrollierte Region Afrin unterrichtet. Eine Sprecherin hatte zuvor bereits bestätigt, dass über die Lage in Nordsyrien am Dienstag bei einem Botschaftertreffen gesprochen wurde. Es habe zu dem Thema eine „informelle Unterrichtung“ des US-Sonderbeauftragten für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, gegeben, sagte sie.

Dass sich die Nato als Ganzes klar kritisch zu der türkischen Militäroffensive äußern wird, ist nahezu ausgeschlossen. Stellungnahmen des Bündnisses zu aktuellen Themen müssen nämlich die Zustimmung aller Mitgliedstaaten haben – also auch die der Türkei.