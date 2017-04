Türkischer Innenminister : Explosion in Diyarbakir doch Terroranschlag

Datum: 12.04.2017 10:47 Uhr

Update: 12.04.2017, 15:48 Uhr

Am Tag nach einer schweren Explosion in der Türkei glauben die Behörden an einen Terroranschlag. Der Innenminister revidiert die Annahme, die Detonation sei ein Unfall gewesen. Die PKK bekennt sich.



Diyarbakir Nach neuesten Erkenntnissen sind dem Anschlag im Südosten der Türkei drei Menschen ums Leben gekommen. (Foto: AP) IstanbulEinen Tag nach der schweren Explosion mit drei Toten auf dem Gelände der Polizei im südosttürkischen Diyarbakir gehen die Behörden doch nicht von einem Unfall, sondern einem Anschlag aus. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um einen „Terroranschlag" handele, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu dem Sender Habertürk am Mittwoch. Damit revidierte er seine Aussage vom Vortag, wonach die schwere Detonation durch die Reparatur eines Polizeifahrzeugs ausgelöst worden sei. Die Detonation hatte sich am Dienstagmorgen im Viertel Baglar in der Nähe des Stadtzentrums auf dem Gelände der Sondereinsatzpolizei ereignet. Die Explosion ließ Scheiben umliegender Geschäfte zerbersten. Mittlerweile hat sich die PKK zu dem Anschlag bekannt. Das Attentat habe sich gegen das „faschistische System" gerichtet, das die AKP-Regierung und die ultranationalistische Oppositionspartei MHP mit dem Referendum über ein Präsidialsystem legalisieren wolle, erklärte die PKK in einer Online veröffentlichten Mitteilung. Demnach will die PKK zudem gegen die „Isolation, Unterdrückung und Folter" in türkischen Gefängnissen protestieren. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Ein unter den Trümmern eingeschlossener Mann sei in der Nacht geborgen worden und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, sagte Innenminister Soylu. Nach neuesten Angaben seien damit bei dem Anschlag drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden. Angaben über mutmaßliche Täter machte Soylu nicht. Es werde vermutet, dass die Täter einen Tunnel gruben, um die Bombe auf dem Gelände zu platzieren. In der Türkei werden immer wieder schwere Anschläge verübt. Unter anderem von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die ihre Angriffe vor allem gegen Sicherheitskräfte richtet. Im Sommer 2015 war eine mehr als zwei Jahre anhaltende Waffenruhe zwischen Regierung und PKK gescheitert. Seitdem eskaliert der Konflikt erneut.