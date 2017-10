 Türkischer Militäreinsatz: Volles Risiko für Erdogan

Recep Tayyip Erdogan Der türkische Präsident kündigte am Samstag während einer Konferenz seiner AKP-Partei eine militärische Operation im Nordwesten von Syrien an. (Foto: AP)

IstanbulWäre Recep Tayyip Erdogan Schachspieler, dann einer, der seine Taktik regelmäßig wechselt. Mal überrascht er, mal nennt er gleich zwei seiner nächsten Schritte im Voraus. So auch in dieser Woche, als er mehrere Tage zuvor einen Militäreinsatz in Syrien angekündigt hatte. Am Wochenende war es so weit: „Es findet eine ernsthafte Operation in Idlib statt, die fortgesetzt wird“, sagte Erdogan in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an Mitglieder seiner Regierungspartei AKP in der westtürkischen Stadt Afyon. „Wir können unsere Brüder, die aus Aleppo geflohen sind, nicht der Gnade terroristischer Organisationen überlassen.“

Syrien wird allmählich in Besatzungszonen aufgeteilt. Nach einer engen Absprache zwischen Regierungsverantwortlichen und Militärs der drei Länder Türkei, Russland und Iran fielen am Samstag Rebellen der Freien Syrischen Armee auf Lastwagen und mit automatischen Waffen bewaffnet über die Türkei in der nordwestsyrischen Stadt Idlib ein. Zuvor hatten die Truppen grünes Licht für die Operation bekommen, berichtete die Zeitung Hurriyet. Erdogan sagte, türkische Truppen hätten die Grenze noch nicht überschritten, und die Operation wurde von den Rebellen der FSA durchgeführt. Dieselben Truppen hatten zuvor bereits die syrische Stadt al-Bab vom islamischen Staat zurückerobert.

Am Sonntag dann nahmen türkische Einheiten Gebiete in der Nähe des Grenzübergangs bei Idlib mit schwerer Artillerie unter Beschuss, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Rebellengruppen berichteten. Der Schritt kommt, nachdem Ende September der russische Staatschef Wladimir Putin in die türkische Hauptstadt Ankara gereist war und Erdogan nach Teheran flog, um sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu treffen. Die Zusammenarbeit des türkischen Staatschefs mit Russland und dem Iran kommt auch angesichts der verschärften Spannungen mit den USA zustande; nicht zuletzt seit Washingtons Entscheidung, Waffen an kurdische Gruppen zu liefern, die von der Türkei als Terroristen betrachtet werden.

Beobachter erwarten, dass türkische Truppen schon bald nachrücken dürften. Staatschef Erdogan hatte selbst eine entsprechende Bemerkung auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in Teheran Anfang gemacht: „Türkische Truppen werden in Idlib stationiert sein, während russische Truppen außerhalb der Stadt eingesetzt werden“, sagte Erdogan. Zuvor hatten die drei Staaten in der kasachischen Hauptstadt Astana vereinbart, eine kampffreie Zone in der gleichnamigen Provinz Idlib einzurichten. In den vergangenen Jahren war die Region von ehemaligen al-Qaida-Brigaden kontrolliert worden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland ist für das westliche Verteidigungsbündnis Nato eine heikle Angelegenheit. Auf der anderen Seite: Andere Bündnismitglieder, etwa Deutschland und andere europäische Staaten, haben sich bisher geweigert, direkt in den Syrienkrieg einzugreifen. Viel mehr noch zeigt sich bei der engen Absprache mit dem Kreml, dass die Türkei ihre Syrienstrategie inzwischen komplett über Bord geworfen hat. Jahrelang propagierte die regierende AKP einen Regimewechsel im Nachbarland und stellte sich offensiv gegen den Machthaber Baschar al-Assad, der bis heute einen Krieg gegen Teile der eigenen Bevölkerung führt.

Auch der Nato-Partner USA teilt grundsätzlich diese Einstellung. Doch während die Amerikaner darauf setzen, dafür die kurdisch-syrische PYD zu unterstützen, wagt Ankara den militärischen Spagat mit den Russen.