 Twitter-Tiraden: Trump teilt erneut gegen bestimmte Medien aus

US-Präsident Trump wettert erneut gegen eine Reihe von Fernsehsendern. Er wirft ihnen die Verbreitung von Falschnachrichten vor.

Ziel des Präsidenten sind die „Fälscher“ von CNN, NBC, ABC und CBS. (Foto: AP) Donald Trump

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Fernsehsendern in einer Reihe von Tweets abermals die Verbreitung von Falschmeldungen vorgeworfen. „Die ‚Fälscher’ bei CNN, NBC, ABC und CBS haben so sehr unehrlich berichtet, dass sie nur noch Preise für Dichtung erhalten dürften!“, twitterte Trump am Dienstag.

Zugleich verteidigte der Präsident die Sinclair-Sendergruppe nach Berichten über ein Video, in dem Dutzende Sinclair-Nachrichtenmoderatoren ein Manuskript verlasen. Darin äußerten sie Besorgnis über „gefälschte Geschichten“.

Sinclair besitzt fast 200 lokale TV-Sender und hat seine Moderatoren angewiesen, eine Erklärung vorzutragen, in der sie sich besorgt über „einseitige Nachrichten“ äußern, „die das Land heimsuchen“.

Trump twitterte, die „Fake-News-Sender“, die bewusst „eine kranke und voreingenommene Agenda“ hätten, seien wegen der Konkurrenz und Qualität von Sinclair besorgt.