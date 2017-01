 Ukraine-Konflikt: Putin kündigt weitere Krisengespräche an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kämpfe in der Ostukraine In der Ostukraine kämpfen seit 2014 Regierungstruppen und von Moskau unterstützte prorussische Separatisten gegeneinander. Die Umsetzung des Minsker Friedensplans kommt seit Monaten nicht voran. (Foto: dpa)

MoskauUm den Friedensprozess in der Ukraine in Schwung zu bringen, hat Kremlchef Wladimir Putin neue Krisengespräche auf verschiedenen Ebenen angekündigt. Es seien mehrere Runden unter Beteiligung Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands vereinbart, teilte der Kreml nach einem Telefonat Putins am Mittwochabend mit Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande mit. Details, ob die Treffen etwa auf Minister- oder Expertenebene zu erwarten seien, nannte der Kreml zunächst nicht.

Im Kriegsgebiet Ostukraine kämpfen seit 2014 Regierungstruppen und von Moskau unterstützte prorussische Separatisten gegeneinander. Merkel, Putin, Hollande und der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko hatten den sogenannten Minsker Friedensplan auf den Weg gebracht, der unter anderem eine Waffenruhe und Lokalwahlen im Donbass vorsieht. Die Umsetzung kommt aber seit Monaten nicht voran.