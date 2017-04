 Ukraine: Mogherini fordert vollständige Waffenruhe

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Federica Mogherini Die OSZE-Mission müsse sich ungehindert im Konfliktgebiet bewegen können, forderte die EU-Außenbeauftragte. (Foto: AP)

Kiew/MoskauNach dem Tod eines OSZE-Beobachters in der Ostukraine hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini eine vollständige Waffenruhe und den Abzug von Kriegsgerät gefordert. „Ich kann nicht genug betonen, wie dringend das ist“, sagte sie der Agentur Interfax vor einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Moskau.

Am Sonntag war erstmals ein Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ostukraine getötet worden. Nach OSZE-Angaben ist der Tote ein Amerikaner, zwei Verletzte kommen aus Deutschland und Tschechien. Die Beobachter überwachen die Lage zwischen ukrainischem Militär und prorussischen Separatisten im Donbass.

Die OSZE-Mission müsse sich ungehindert im Konfliktgebiet bewegen können, forderte Mogherini. Zugleich sagte sie über Russland: „Eine Rückkehr zu guten Beziehungen (mit der EU) ist nicht nur möglich, sondern auch gewünscht und geknüpft an eine Lösung des Konflikts in der Ostukraine.“ Es ist Mogherinis erster Besuch in Moskau seit 2014.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko warb in einem Telefonat mit US-Außenminister Rex Tillerson für eine UN-Friedensmission. Der Westen hatte solche Vorschläge aus Kiew bislang abgelehnt.