Das Problem der Religion

Völlig kontraproduktiv war auch die Initiative für eine Verfassungsänderung, um Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft die französische leichter entziehen zu können. Das war der klassische Fall, in dem der echte Anti-Terrorkampf hinter politisches Kalkül zurücktrat. Hollande wollte die Rechte ausbremsen, indem er eine ihrer Forderungen übernahm. Im Endeffekt hat er die Verfassungsänderung nicht erreicht und das Land nur über Monate in eine fruchtlose Debatte getrieben.

Damit ist man bei einer wichtigen Seite des Kampfs gegen den Terror, der richtigen politischen Reaktion. Sie ist vielleicht die schwerste Aufgabe: Wo läuft der richtige Weg, der Naivität ebenso vermeidet wie kontraproduktive Überreaktionen? Wenn die Täter sich zum Islam bekennen, muss man dann nicht die Muslime stärker in die Pflicht nehmen?

In Frankreich ist die Diskussion noch nicht ausgestanden. Derzeit kann man sagen: Es gibt eine politische Mehrheit für die folgende Analyse. Die Täter sind überwiegend gescheiterte Existenzen, teilweise Psychopathen. Ihre Hintermänner nicht. Sie haben kein militärisches, sondern ein politisches Ziel: Die liberale Demokratie zu erschüttern und in einen Bürgerkrieg zu treiben. Aus einer offenen Gesellschaft gleichberechtigter Bürger soll ein gescheiterter Staat werden, in dem sich verängstigte Menschen nur noch über ihre Religion definieren und sich misstrauisch und hasserfüllt gegenüberstehen.

Glossar zur Terrorfahndung Generalbundesanwalt Der Generalbundesanwalt leitet die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Er und seine Mitarbeiter sind Staatsanwälte, die für die Verfolgung von Straftaten zuständig sind, die die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Das heißt, es geht um Terror, Landesverrat, Spionage und Völkerstraftaten.

Bundeskriminalität Das Bundeskriminalität ist eine Polizeibehörde des Bundes, die in bestimmten Fällen die Ermittlungen übernimmt. Etwa wenn es um Terror, internationalen Waffen- und Drogenhandel oder eine Geiselnahme im Ausland geht. Normalerweise ist Polizeiarbeit Ländersache.

Haftbefehl Mit einem Haftbefehl ordnet ein Richter an, dass jemand in Untersuchungshaft kommen soll, etwa weil Fluchtgefahr besteht. Auf dieser Grundlage wird jemand verhaftet. Aber auch ohne Haftbefehl ist eine vorläufige Festnahme möglich. Wenn der Generalbundesanwalt nach jemandem sucht, dann legt er nicht selbst Handschellen an – das erledigen die Polizeibeamten des Bundes und der Länder für ihn.

Öffentlichkeitsfahndung Die Polizei kann die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem Verdächtigen bitten. Dafür werden meist Fotos oder eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt: Es muss um eine Straftat von erheblicher Bedeutung gehen und die Polizei darf kaum andere Möglichkeiten haben, den Aufenthalt des Verdächtigen zu ermitteln.

Überwachung Daneben erlaubt das Gesetz den Ermittlern eine Reihe von Maßnahmen zur Aufklärung von Straftaten. So ist unter strengen Voraussetzungen etwa die Überwachung der Kommunikation eines Verdächtigen möglich. Das heißt es können etwa Telefonate abgehört werden. In bestimmten Fällen können auch Wohnungen verwanzt werden.

Razzien Um Verdächtige oder andere Beweismittel zu finden, kann die Polizei Razzien durchführen – das heißt sie durchsucht etwa eine Wohnung oder Geschäftsräume. Solche Hausdurchsuchungen muss in der Regel ein Richter anordnen.

Gefährder Unter einem islamistischen Gefährder verstehen die Sicherheitsbehörden einen gewaltbereiten Islamisten. Derzeit trauen Polizei und Geheimdienste 549 Personen aus der Islamisten-Szene in Deutschland einen Terrorakt zu (Stand 21. Dezember 2016).

Asylbewerber und Flüchtlinge Asylbewerber ist, wer Schutz vor politischer Verfolgung beantragt. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt Deutschland zudem jenen Schutz, die aus Kriegsgebieten fliehen: Flüchtlinge. Wird im Asylverfahren festgestellt, dass ein Bewerber das Recht auf Flüchtlingsschutz hat, wird er als solcher anerkannt. Anders als im Asylrecht muss die Verfolgung nicht vom Staat ausgehen. Auch Syrer, die vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ fliehen, genießen daher Schutz als Flüchtlinge.

Abschiebung Wird der Antrag eines Asylbewerbers abgelehnt, muss er Deutschland verlassen. Tut er das nicht, droht ihm eine Abschiebung. Eine schwere Krankheit kann eine Abschiebung aber zum Beispiel verhindern. Mitunter weigern sich auch Herkunftsländer, jemanden wieder aufzunehmen – etwa, wenn bestimmte Dokumente fehlen. Der Betroffene wird dann in Deutschland geduldet. Das heißt, er bleibt verpflichtet, auszureisen. Sein Aufenthalt in Deutschland ist aber nicht strafbar. Außerdem dürfen Geduldete nach drei Monaten arbeiten.

Freiheit, Gleichberechtigung, Integration, Akkulturation, Werte und Menschenrechte, die über jedem religiösen Bekenntnis stehen, sind die wichtigsten Gegner auf ihrem Weg. Parteien wie die Front National oder in Deutschland die AfD, die verbal auf Muslime und Migranten einschlagen, sind für die Terroristen nützliche Idioten. Denn sie tragen dazu bei, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben und den Mythos zu nähren, dass westliche Demokratien den Muslimen keine Perspektive böten. Notwendig ist es aber, die muslimischen Gemeinschaften – Uniformität gibt es nicht – stärker einzubinden. In Frankreich waren sie anfangs sehr still, inzwischen sind sie aktiver Teil der politischen Front gegen Dschihadisten geworden. Der Dialog zwischen den Religionen ist flüssiger geworden, seitdem auf jede pauschale Kritik am Islam verzichtet wird.

Gleichzeitig stärken sich die „Immunkräfte“ innerhalb der Muslime: Moderne, vollständig mit Frankreich verbundene Imame, die einen auf die Höhe der Zeit gebrachten Islam wollen, gewinnen an Einfluss. Sie arbeiten dafür, dass Muslime sich nicht aus der französischen Gesellschaft zurückziehen, sondern deren selbstbewusster Teil sind – mit einem Glauben, der wieder als spirituelle, private Angelegenheit verstanden wird und nicht als politisches Projekt. „Manche Imame wollen einen Islam, der die Muslime zwingt, sich zwischen ihrem Glauben und der französischen Gesellschaft zu entscheiden, das hat nichts mit dem Koran zu tun und ist politisch gefährlich“, stellt Tarek Oubrou fest, Rektor der Moschee von Bordeaux.

Prediger aus Algierien und Marokko, die teilweise nicht einmal richtig Französisch sprechen, werden zurückgedrängt. Der Einfluss von Saudi-Arabien und Katar, die einen Steinzeit-Islam begünstigen, soll ebenfalls verringert werden – eine komplexe Aufgabe, denn gleichzeitig umwirbt Frankreich die Petromonarchien, genau wie Deutschland. Gleichzeitig hat Frankreich darauf reagiert, dass Dschihadisten sich nicht mehr in Moscheen radikalisieren, sondern über das Internet.

Wir dürfen uns nicht im Gegner irren. Unser Feind sind nicht die hunderttausende Flüchtlinge, die vor dem Terror im Irak oder in Syrien geflohen sind. Von ihnen geht nicht die Gefahr aus, wie schon die simple Tatsache zeigt, dass Frankreich nur einen winzigen Bruchteil dieser Migranten aufgenommen hat, in unserem Nachbarland aber die schlimmsten Anschläge in Westeuropa verübt wurden.