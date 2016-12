Die Helfer der Terroristen

Was wirkt, auch das kann man in Frankreich erleben, sind manchmal ganz praktische Schritte zur Sicherheit. Der Satz: „Es gibt keinen umfassenden Schutz“ ist so richtig wie banal. Terror wirkt in den Köpfen, und nicht allein über die Zahl der Toten und Verletzten. Die Opfer sollen einen Horrorfilm in unseren Köpfen auslösen. Dafür ist eine spezielle Inszenierung notwendig.

Ein Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt, in einem Fußballstadion, bei einem Konzert, in einer Kirche hat diese spezielle psychologische Wirkung, die Dschihadisten suchen. Deshalb müssen solche Veranstaltungen besonders geschützt werden. Die Mörderbanden haben uns den Gefallen getan, schon vor Jahren ihre bevorzugten Ziele und Methoden in Anleitungen dazustellen. Darauf können wir reagieren. Nizza hat gezeigt: Ein schwerer, mit Sand beladener Kipper hätte gereicht, um die Zufahrt zur Promenade zu sperren. Auf dem Breitscheidplatz hätten ein paar Betonblöcke den Sattelschlepper aufgehalten.

Sicherheitsvorkehrungen in Pariser Kaufhäusern, Ministerien, Fußgängerzonen sind wesentlich schärfer als in deutschen. Das ändert unser tägliches Leben, aber es nimmt uns nicht die Freiheit, wenn wie in Paris der Zugang zu den Fußgängerzonen an der Seine durch Polizeiautos versperrt wird oder man an einem Kaufhauseingang Mantel und Tasche öffnen muss.

Den Dschihadisten ihren Ruhm nehmen, das ist ein weiterer der kleinen, aber sinnvollen Schritte. Viele französische Medien zeigen nicht mehr die Fotos der Täter. Ungewollt haben wir uns zu Propagandisten des Schreckens gemacht, weil wir seine Vollstrecker in einer Endlosschleife darstellen. Den Gefallen sollten wir ihnen nicht mehr tun.

In weiterem Sinn zählt dazu auch, die Folgen der Taten nicht zu überhöhen und damit unbewusst die Wirksamkeit des Grauens zu verstärken. Jeder, der bei einem Anschlag stirbt, ist eine Katastrophe für die Angehörigen. Doch die Dschihadisten schaffen es nicht, Anschläge zu begehen, die tatsächlich unser öffentliches Leben lahmlegen oder unsere verfassungsmäßige Ordnung in Gefahr bringen. Wollte man nach 12 Toten in Berlin behaupten, es gebe in Deutschland keine innere Sicherheit mehr, wäre das eine maßlose Übertreibung. Zahlreiche Attentate sind verhindert worden.

Noch mehr hätten vermieden werden können, wenn die Geheimdienste endlich besser kooperieren würden. Manche Dschihadisten nutzen die Flüchtlingsströme, um nach Europa zu gelangen. Das ist nicht die Schuld der Flüchtlinge, sondern der nationalen Behörden, die auf ihren Informationen sitzen bleiben. Wichtige Dschihadisten brauchen keinen Flüchtlingstreck: Abdelhamid Abaaoud, der Planer der Anschläge von Paris, flog mehrfach unerkannt zwischen Belgien und Syrien hin und her, weil die Kooperation der Dienste und Polizeibehörden nicht funktioniert hat. Immer wieder bleiben wichtige Hinweise im Nirwana der nationalen Eifersüchteleien und der mangelnden Zusammenarbeit hängen.

Wer ist Anis A.? Seit wann ist er in Deutschland? Anis A. kam im Juli 2015 nach Deutschland. Er sei „hochmobil“ gewesen, berichtet Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD). Er tauchte zunächst in Freiburg in Baden-Württemberg auf, dann in Nordrhein-Westfalen und Berlin – dort habe er seit Februar 2016 überwiegend gelebt.

Wie ist sein Status? Sein Asylantrag war im Juni dieses Jahres vom zuständigen Bundesamt abgelehnt worden, die Behörden in Kleve (NRW) betrieben seine Ausweisung. „Der Mann konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte“, sagt Jäger. Tunesien habe zunächst bestritten, dass es sich um seinen Staatsbürger handele. Schließlich stellte das nordafrikanische Land aber doch Ersatzpapiere aus – sie seien an diesem Mittwoch eingetroffen – zwei Tage nach dem Anschlag. „Ich will diesen Umstand nicht weiter kommentieren“, sagt der NRW-Innenminister. Er hatte zuvor bereits mehrfach beklagt, wie schwierig es ist, nordafrikanische Straftäter in ihre Heimatländer abzuschieben.

Was weiß man über ihn? Dem Geburtsdatum zufolge, dass für ihn angegeben ist, wird er an diesem Donnerstag 24 Jahre alt. Zuletzt tauschten sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern im November im Terrorismusabwehrzentrum in Berlin über ihn aus. Er verwendete mehrere Alias-Namen und wurde von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder beobachtet. Er habe Kontakt zur radikal-islamistischen Szene gehabt, berichtet Innenminister Jäger. Die „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR berichteten von Kontakten zum Netzwerk des kürzlich verhafteten Hildesheimer Salafisten-Predigers Abu Walaa, laut Jäger der „Chefideologe“ der Salafisten-Szene. In Berlin war vom dortigen Generalstaatsanwalt gegen Anis A. ermittelt worden – wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Initiiert worden sei dies vom Landeskriminalamt NRW, sagt Jäger. Das Verfahren sei möglicherweise zwischenzeitlich eingestellt worden, berichten Ermittler.

Wie stark ist der Verdacht? Anis A.s Papiere lagen im Fußraum des Lastwagens, der für den Anschlag benutzt wurde. Entscheidend ist, wie sie dorthin kamen: Wurden sie – quasi als Bekenntnis – absichtlich dorthin gelegt? Verlor Anis A. sie im Kampf mit dem polnischen Lastwagenfahrer? Wurden sie gestohlen und dort platziert, um eine falsche Fährte zu legen? „Die Tatbeteiligung ist überhaupt nicht geklärt“, sagt Jäger.

Gibt es Parallelen? Ermittler sehen auffällige Parallelen zum Fall von Tarik B. Der Tunesier war im Alter von 24 Jahren im vergangenen Januar in Paris von der Polizei erschossen worden, als er Polizisten mit einem Schlachterbeil und dem Ruf „Allah ist groß“ angriff. Der Asylbewerber kam damals aus einer Unterkunft in Recklinghausen. Er hatte in sieben europäischen Ländern Asylanträge gestellt und 20 verschiedene Identitäten vorgetäuscht.

Sinnvoll und wirksam ist ebenfalls ein „Grünes Telefon“, das die französischen Behörden einrichtet haben. Angehörige können darüber mitteilen, wenn ein Familienmitglied beginnt, sich zurückzuziehen, sich zu radikalisieren. Darüber hat man wichtige Erkenntnisse gewonnen, wer ansprechbar ist für die Botschaften der Anwerber, mit welchen Techniken diese arbeiten und auf wen man achten muss. Ausreisen nach Syrien konnten verhindert werden, Zellen in Frankreich wurden gesprengt, Jugendliche vor dem Abdriften in den Terror bewahrt. Diese Art der frühzeitigen Einflussnahme hilft mehr als schärfere Urteile gegen Täter.

Die Medien müssen ebenfalls an sich arbeiten. Frankreichs Nachrichtensender sind wesentlich schneller und schlagkräftiger als die deutschen, von unseren behäbigen öffentlich-rechtlichen gar nicht zu reden. Unsere Medien werden aber bald nachziehen, darüber sollte man sich keine Illusionen machen. Die Kehrseite ist, dass Sender wie BFM-TV sehr nah am Geschehen waren und bei Geiselnahmen Informationen preisgaben, die den Tätern nützliche Hinweise lieferten. Im Dialog zwischen Sicherheitskräften und Medien werden solche Exzesse abgebaut.

„Wir werden viele Jahre mit dem Terrorismus konfrontiert sein“, hat Valls die Franzosen 2015 gesagt. Er hat sie auf eine lange Auseinandersetzung eingestellt. Die offene Gesellschaft wird sie gewinnen, weil sie die attraktivste Form des Zusammenlebens ist. Doch sie wird nicht nur herausgefordert von den Dschihadisten, sondern auch von den Propagandisten mit den einfachen Antworten, die den Hintermännern in die Hände spielen.