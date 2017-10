 UN-Botschafter: Nordkorea bezeichnet Sanktionen als „illegal und ungerechtfertigt“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ja Song Nam Laut UN-Botschafter Ja Song Nam drängen die USA andere Staaten zu „illegalen und ungerechtfertigten“ Sanktionen gegen Nordkorea. (Foto: Reuters)

New YorkNordkoreas UN-Botschafter hat den USA vorgeworfen, sein Land wirtschaftlich zu blockieren. Die USA drängten andere Staaten darauf, „illegale und ungerechtfertigte“ Sanktionen gegen Nordkorea durchzusetzen, sagte Ja Song Nam.

Dies sei Teil des „wilden Versuchs“ der USA, die „friedliche Wirtschaft unseres Landes zu blockieren“, so der Botschafter vor einem Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Zudem hätten die USA Nuklearposten auf die Koreanische Halbinsel verlegt, die Machthaber Kim Jong Un bedrohten. Die Reaktion darauf in Nordkorea sei eine „schärfere Wachsamkeit und größerer Mut“, so Ja. Der UN-Sicherheitsrat hatte kürzlich die bisher härtesten Sanktionen gegen Nordkorea erlassen.