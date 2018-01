Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

UN-Sicherheitsrat in New York Mehrere UN-Botschafter kritisieren den Vorstoß der USA. (Foto: dpa)

New YorkDie USA haben auf der von ihnen einberufenen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ihre Unterstützung für die Protestbewegung im Iran bekräftigt. Daraufhin hagelte es Kritik. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia warf der US-Regierung am Freitag vor, den Sicherheitsrat zu missbrauchen. Es sei ein Versuch, die Lage zur Untergrabung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran auszunutzen. Der chinesische Vertreter Wu Haitao sagte, die Beratungen im Sicherheitsrat würden nicht dabei helfen, die internen Probleme des Iran zu lösen. Der französische UN-Botschafter François Delattre warnte davor, die Lage für eigene Interessen zu nutzen. Wie besorgniserregend die Ereignisse der vergangenen Tage auch sein mögen, sie stellten keine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar.

Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley bekräftigte dagegen die öffentliche US-Unterstützung für die Protestbewegung im Iran. Sie warnte die Führung in Teheran, die Proteste nicht wie zuletzt 2009 zu unterdrücken. Die USA würden diesmal nicht still zuschauen. Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, er habe immensen Respekt vor den Menschen, die versuchten ihre korrupte Regierung zu stoppen. Zu gegebener Zeit würden sie von den USA starke Unterstützung erfahren. Eine direkte Beteiligung an der Organisierung der Proteste weisen die USA aber zurück.

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif erklärte über Twitter, der unverhohlene US-Versuch, den Sicherheitsrat zu kapern, sei zurückgeschlagen worden. Die Sondersitzung des Gremiums sei ein weiterer Patzer in der Außenpolitik von Trump. Der Iran bekräftigte zudem, er habe konkrete Beweise, dafür dass die Proteste aus dem Ausland gesteuert würden. Die iranische Führung macht regelmäßig das westliche Ausland und besonders die USA und Israel für Oppositionsbestrebungen verantwortlich.

Auch weitere Länder drückten ihre Bedenken darüber aus, ob der Weltsicherheitsrat das richtige Forum sei, um die Proteste im Iran zu besprechen. Der niederländische Botschafter, Karel van Oosterom, forderte die iranische Regierung auf, sich mit Menschenrechtsverletzungen zu befassen und für diese Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.