Es droht ein Patt

Doch die Umfragen nähren diese Hoffnung nicht: Separatisten und Nicht-Separatisten liegen in etwa gleich auf und kommen beide auf rund 45 Prozent der Stimmen. Bei den Wahlen 2015 reichten den Separatisten 47,8 Prozent der Stimmen für eine Mehrheit der Sitze im Parlament.

Die Nicht-Separatisten hoffen auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, die ihnen nutzen dürfte. Doch am Mittag hatten mit rund 35 Prozent der Katalanen etwas weniger Menschen abgestimmt als bei den vergangenen Regionalwahlen 2015 um diese Uhrzeit. Damals jedoch fand die Wahl an einem Sonntag statt, der Rhythmus an einem Wochentag lässt sich daher nur schlecht vergleichen. Die Firmen sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter bis zu vier Stunden am Tag frei zu stellen, damit sie wählen gehen können.

Charo Fernández hat ebenfalls am 1.Oktober in der Schule Diputació abgestimmt – und zwar gegen die Unabhängigkeit. „Aber seitdem habe ich meine Meinung geändert, jetzt stimme ich für die Separatisten“, sagt die 50-Jährige. Die Polizeigewalt, die Zwangsverwaltung und die unnachgiebige Haltung Madrids haben sie umgestimmt. „Ich möchte ein legales Referendum, das ist die demokratischste Lösung“, erklärt sie und entschwindet Richtung Urne.

Sieben Stück davon stehen davon in Diputació, es sind gebrauchte, an den Ecken schon etwas ramponierte transparente Plastikbehälter. Bei der illegalen Abstimmung am 1. Oktober waren es nagelneue weiße Plastikbottiche – heimlich aus China importiert und bis zum Wahltag bei Unabhängigkeitsaktivisten zuhause vor dem Zugriff der spanischen Polizei versteckt.

Auch Victor Rodriguez will eigentlich nicht, dass Katalonien unabhängig wird – und stimmt wie Fernández heute dennoch für die Separatisten. „Das ist die einzige Möglichkeit, um Vorteile für Katalonien zu erzielen“, erklärt er. Sein Kalkül: Um Reformen wie einen neuen Finanzausglich zwischen den Regionen und der Zentralregierung in Madrid zu erreichen, braucht es starke Verhandlungspartner. Und das könnten nur die Separatisten sein, die im Gegenzug auf die Unabhängigkeit verzichten.

Das Ergebnis der Wahl könnte angesichts solcher etwas um die Ecke gedachter Motive gegenüber den Umfragen einige Überraschungen bieten. Bis 20 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, erste Ergebnisse wird es wohl erst nach 21 Uhr geben.