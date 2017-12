BarcelonaVor der Schule Diputació bilden sich am Donnerstagvormittag lange Schlangen. Senioren in Rollstühlen, Mütter mit Kinderwagen und Ehepaare stehen an, um an der wichtigsten Wahl in Katalonien seit der Franco-Diktatur teilzunehmen. Die Schule im Herzen von Barcelona hat wie die ganze Region bewegte Zeiten hinter sich: Rund ein Dutzend Eltern verbrachte dort die Nacht zum 1. Oktober, dem Tag des illegalen Unabhängigkeitsreferendums, der Spanien in eine tiefe Verfassungskrise stürzte.

Die Eltern übernachteten damals in den Schulen, die als Wahllokale für das Referendum dienten, um zu verhindern, dass die katalanische Polizei wie von Madrid angeordnet, die Lokale abriegelt und damit das Referendum verhindert. Es war vom Verfassungsgericht verboten worden.

Einer der Väter, die damals in Diputació schliefen, ist Xavier Cuadras Morató. Er steht heute ganz normal in der Schlange vor der Schule seiner Tochter und wird für die Separatisten stimmen. Der Ökonom von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona hat sich auch durch den wirtschaftlichen Schaden, den die einseitige Unabhängigkeitspolitik angerichtet hat, nicht von seinem Votum abringen lassen. Die Arbeitslosigkeit in Katalonien ist gestiegen, die Touristenzahlen sind gesunken und rund 3.000 Unternehmen haben die Region seit dem 1. Oktober verlassen. „Natürlich sind das keine guten Nachrichten“, sagt Cuadra Morató. „Aber wenn wir uns jetzt mit Madrid ein legales Referendum verhandeln, werden die wirtschaftlichen Folgen weniger heftig sein.“

Er fühlt sich durch die Eskalation des politischen Streits nach dem 1. Oktober noch in seiner Entscheidung bestätigt – so wie viele Wähler, die in der Schlange vor ihrem Wahllokal stehen. Immer wieder nennen sie die Gewalt der spanischen Polizei während des 1. Oktobers und die U-Haft für ehemalige katalanische Regierungsmitglieder als Beweggrund dafür, ihre Stimme zum Protest gegen den spanischen Staat zu nutzen. Zu dem zählen sie nicht nur die konservative Regierungspartei PP, sondern auch die Sozialisten und die liberalen Ciudadanos. Die drei Parteien haben die Zwangsverwaltung von Rajoy in Katalonien unterstützt und treten in der Region als Gegner der Unabhängigkeitsbewegung an.

Der Konflikt hatte sich nach dem 1. Oktober immer weiter zugespitzt, bis am 27. Oktober das katalanische Parlament die eigene Republik ausrief, und Rajoy nach Artikel 155 der spanischen Verfassung die Macht in Katalonien übernahm und Neuwahlen anordnete.

Die Idee war, damit für Ruhe in dem völlig aus dem Ruder gelaufenen Streit zu schaffen. Die Hoffnung war, dass die Katalanen sich angesichts der wirtschaftlichen Probleme und der fehlenden EU-Unterstützung bei der heutigen Wahl von den Separatisten abwenden würden, so dass die keine Mehrheit mehr im Parlament erhalten würden.