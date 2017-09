 Unabhängigkeitsreferendum: Separatisten fordern von Katalanen friedlichen Protest

Referendum in Katalonien Am Sonntag werden allerdings gewaltsame Aktionen seitens ausländischer Anarchistengruppen befürchtet. (Foto: dpa)

BarcelonaKatalanische Separatisten wollen am Sonntag trotz des Referendums-Verbots ein klares Zeichen für die Unabhängigkeit der Region setzen. Zwei Organisationen riefen am Donnerstag dazu auf, vor den dann von Polizei abgeriegelten Wahllokalen lange Schlangen zu bilden. Katalonien müsse der Welt gegenüber Einigkeit und Verantwortungsbewusstsein demonstrieren, betonten die Gruppen ANC und Omnium. Die Madrider Zentralregierung will die für Sonntag geplante Volksabstimmung verhindern, die auch vom Verfassungsgericht als unzulässig verboten wurde. Insgesamt 26.000 Polizisten sollen dafür sorgen, dass die mehr als 2500 Wahllokale in Katalonien geschlossen bleiben.

Die Separatisten-Organisation ANC rief eindringlich zu strikter Gewaltlosigkeit auf. „Friedlicher Widerstand, null Gewalt“, wird in einem Schreiben an die Mitglieder gefordert. „Vergesst vor allem nicht, dass es keine Demonstration ist, sondern eine riesige Menschenschlange. Das Bild von Millionen von Menschen mit Stimmzetteln in ihren Händen wird einen größeren Eindruck hinterlassen.“ Gewaltsame Aktionen werden aber von ausländischen Anarchistengruppen befürchtet, die nach Berichten spanischer Zeitungen bereits in Barcelona angekommen sind.