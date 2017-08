Ungarn : Regierung plant Wehrkunde-Unterricht

Datum: 07.08.2017 13:03 Uhr

Die ungarische Regierung will „patriotische und militärische Erziehung“ an Schulen lehren lassen. Außerdem sollen im ganzen Land rund 200 Schießstände errichtet werden, an denen dann auch Jugendliche ausgebildet werden.