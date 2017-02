Ungarn : Schiffscontainer als Flüchtlings-Unterkünfte

Datum: 10.02.2017 02:05 Uhr

Flüchtlinge in Ungarn, deren Asylanträge in Bearbeitung sind, sollen in Schiffscontainern unterkommen. Menschenrechtsorganisationen kritisierten den Plan und kündigen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an.