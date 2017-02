Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Spezielles internationales Umfeld“

„Dieses Treffen findet tatsächlich in einem speziellen internationalen Umfeld statt“, sagt der ehemalige ungarische Außenminister Peter Balazs. „Es ist ein Umfeld nach der Wahl von Donald Trump, nach dem Brexit.“

Orban liebe die Rolle des „enfant terrible“, er möge es, den Mainstream mit ungewöhnlichen Aussagen – Stichwort „illiberale Demokratie“ – und Handlungen zu schockieren, so Balazs. „Er will damit seinen eigenen politischen Spielraum vergrößern. Er will verhindern, dass ihm andere bei seinem Tun und Handeln dreinreden.“

Tatsächlich konnte Orban seit seinem Amtsantritt 2010 – wie Kritiker meinen – die Demokratie in Ungarn abbauen, die Medienfreiheit einschränken, ein System von Oligarchen installieren, denen so gut wie alle öffentlichen Aufträge zufallen. Es ist eine Politik der Konzentration der Macht in den eigenen Händen, die auch seinem russischen Gast nicht fremd ist.

So geht es in Ungarn neuerdings gegen regierungskritische Zivilorganisationen, vor allem die, die Gelder von Stiftungen des US-Philanthropen George Soros erhalten. „Niemand hat diesen Organisationen ein Wählermandat gegeben, dass sie die Interessen der Menschen vertreten“, ereiferte sich Außenminister Szijjarto ausgerechnet im russischen Auslands-Propagandasender Russia Today.

Orban wiederum kündigte an, dass 2017 das „Jahr der Verdrängung“ von Soros-finanzierten Organisationen sein werde. Auch hier könnte der Ungar bald dem russischen Vorbild folgen und zur offenen Repression schreiten, meint der Budapester Politologe Peter Kreko.

„Auch andere EU-Länder wie Zypern, Griechenland oder die Slowakei unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu Russland“, so Kreko. „Aber Ungarn ist das einzige EU-Land, das in praktisch jedem Bereich dem russischen Modell folgt: Ideologie, Wirtschaft, Regierungspraktiken.“