22 April 2010: Die Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf of Mexiko steht in Flammen. Die bislang schwerste Umweltkatastrophe in den USA nimmt ihren Lauf. Teure Sicherheitsregeln, die solche Katastrophen verhindern sollen, will Präsident Donald Trump jetzt abschaffen und den Ölfirmen so höhere Gewinne ermöglichen.