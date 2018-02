Uno-Generalsekretär Guterres ruft zu Wiederaufbau des Iraks auf

UN-Generalsekretär António Guterres hat die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung beim Wiederaufbau des Iraks aufgerufen. Der Kampf gegen die Terrormiliz IS habe große Zerstörung verursacht.

Der UN-Generalsekretär nahm an einer dreitägigen Konferenz in Kuwait teil. (Foto: AP) Antonio Guterres

Kuwait-StadtUN-Generalsekretär António Guterres hat die internationale Gemeinschaft zu einem starken Engagement beim Wiederaufbau des Iraks aufgerufen. Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) habe große Zerstörung verursacht, ganze Städte seien unbewohnt, sagte Guterres am Mittwoch am letzten Tag einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau des Iraks in Kuwait. Die Iraker wollten ein neues Landes aufbauen und bräuchten dabei Hilfe.

Mehrere Regierungen haben dem Irak beim Wiederaufbau des zerstörten Landes Milliardenhilfen versprochen. Die Europäische Union will 400 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe geben, wie die EU-Außenbeauftrage Federica Mogherini erklärte. Die Türkei sagte bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Kuwait fünf Milliarden Dollar (rund vier Milliarden Euro) zu, wie Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte. Das Geld werde in Form von Krediten für Projekte und Investitionen türkischer Firmen zur Verfügung gestellt.

Saudi-Arabien will 1,5 Milliarden Dollar geben, Katar eine Milliarde Dollar, wie die Regierungen am Mittwoch erklärten. Am Morgen hatte Gastgeber Kuwait Hilfe in Höhe von zwei Milliarden Dollar angekündigt. Die Summen sollen dem Irak vor allem als Kredite und Investitionsgelder zur Verfügung gestellt werden. „Iraks Stabilität ist ein untrennbarer Teil der Sicherheit und Stabilität Kuwaits und der Region“, sagte der kuwaitische Scheich Sabah. Der Irak war 1990 unter dem Machthaber Saddam Hussein in das ölreiche Emirat einmarschiert.

An der dreitägigen Konferenz in Kuwait nehmen Geberländer, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen teil. Der Weltbank zufolge werden für den Wiederaufbau des Iraks rund 88 Milliarden Dollar (rund 71 Milliarden Euro) benötigt. Große Teile der Infrastruktur sind zerstört.