 Unter Donald Trump: Noch kein Kontakt zwischen Moskau und Washington

Zwei Weltmächte Bisher hat sich Trump noch nicht mit Putin getroffen. Es besteht lediglich ein Austausch zwischen den jeweiligen Botschaften. (Foto: AFP)

Moskau/WashingtonKnapp eine Woche nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gibt es nach russischen Angaben bislang noch keinen direkten Austausch zwischen den Regierungen in Washington und Moskau. Auf Regierungsebene bestehe im Moment kein Kontakt, er müsse erst noch hergestellt werden, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Diplomatische Routinearbeiten seien angelaufen. „Unsere Botschaft in Washington funktioniert.“ Sie befinde sich "in ständigem Kontakt" mit den Ansprechpartnern im US-Außenministerium.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Unterschiedliche Haltungen in Konflikten wie in Syrien und der Ukraine und Vorwürfe der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf haben das Verhältnis vor Trumps Machtübernahme schwer belastet. Allerdings hat sich Trump offen gezeigt für eine Annäherung und sich mit Kritik an Russland zurückgehalten.