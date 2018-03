Unternehmenslobby US-Handelskammer warnt Trump vor Zölle auf chinesische Importe

Die Unternehmenslobby befürchtet ernste Konsequenzen für Wirtschaftswachstum und Jobs in den USA. Zölle seien der falsche Ansatz.

Die US-Handelskammer hat Präsident Donald Trump vor Zöllen gegen China gewarnt. (Foto: dpa) Strafzölle

WashingtonDer Vorsitzende der einflussreichsten US-Unternehmenslobby hat Präsident Donald Trump eindringlich davor gewarnt, einseitig Zölle auf chinesische Importe zu verhängen. „Zölle könnten zu einem zerstörerischen Handelskrieg mit ernsten Konsequenzen für das US-Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen führen“, erklärte der Präsident der US-Handelskammer, Thomas Donohue, am Donnerstag.

Leidtragende wären Verbraucher, Bauern und Unternehmen. So würden solche Zölle einen Großteil dessen ausradieren, was amerikanische Familien durch die kürzlich unter Trump verabschiedete Steuerreform an Geld einsparen könnten.

Trump erwägt nach Reuters-Informationen Importzölle von bis zu 60 Milliarden Dollar auf chinesische Waren. Er will damit nach Angaben aus dem Weißen Haus auf den Diebstahl intellektuellen Eigentums reagieren, den er China vorwirft.

Donohue sagte, die US-Regierung habe recht, sich auf negative Auswirkungen der chinesischen Industriepolitik und unfairen Handelspraktiken zu konzentrieren. Die Verhängung von Zöllen sei jedoch der falsche Ansatz.