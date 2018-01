Untersuchung zur Russland-Affäre Bannon erneut vor Ausschuss geladen

Stephen Bannon ist erneut vor einen US-Parlamentsausschuss zur Untersuchung der Russland-Affäre geladen worden. Dies gab Adam Schiff – Top-Demokrat des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses – nun bekannt.

WashingtonDonald Trumps früherer Chefstratege Stephen Bannon ist erneut vor einen US-Parlamentsausschuss, der die Russland-Affäre untersucht, geladen. Bannon werde am Mittwoch interviewt, teilte der Top-Demokrat des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, am Montag (Ortszeit) mit. Das Gespräch werde hinter verschlossenen Türen stattfinden, so Schiff.

Bei seiner letzten Befragung zu seinen Tätigkeiten im Weißen Haus Mitte Januar hatte sich Bannon geweigert, Fragen zu beantworten. Bannon war zuletzt wegen des Enthüllungsbuches „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ in die Schlagzeilen geraten. In Interviews mit dem Autor Michael Wolff hatte er unter anderem harsche Kritik an der Familie des Präsidenten geübt. Bannon war bis August Chefstratege der Trump-Regierung im Weißen Haus, bis er entlassen wurde.