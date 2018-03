 US-Armee: Trump ordnet Ausschluss von Transsexuellen beim Militär an

Transsexuelle Menschen dürfen nicht in die US-Armee eintreten. Mit dieser Entscheidung macht Donald Trump einen Plan seines Vorgängers zunichte.

Trump hatte die Führung des Pentagon mit einem Tweet im vergangenen Jahr überrascht, in dem er ankündigte, Transsexuelle nicht ins Militär eintreten zu lassen. (Foto: AP) Donald Trump

Palm BeachUS-Präsident Donald Trump hat per Anordnung die meisten transsexuellen Soldaten von einem Dienst im US-Militär ausgeschlossen. Unter „begrenzten Umständen“ gebe es Ausnahmen, beschloss Trump in der am Freitagabend (Ortszeit) herausgegebenen Anordnung. Das Weiße Haus teilte mit, die Effektivität des Militärs würde durch die weitere Einstellung von Soldaten, die es mit bekannter „Geschlechts-Dysphorie“ zu tun hätten, erheblich gefährdet.

Trump hatte die Führung des Pentagon mit einem Tweet im vergangenen Jahr überrascht, in dem er ankündigte, einen Plan aus der Präsidentschaft von Barack Obama rückgängig zu machen, demzufolge Transsexuelle im Militär dienen können, ohne ihre Transsexualität verbergen zu müssen. Vier Bundesgerichte haben gegen das Verbot Urteile erlassen. „Diese neue Politik wird es dem Militär ermöglichen, gut etablierte psychische und körperliche Gesundheitsstandards (...) gleichmäßig auf alle Individuen anzuwenden, die sich der besten Militärkraft, die die Welt jemals gesehen hat, anschließen und für sie kämpfen wollen“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, am Freitag.

Die Minderheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kritisierte mit einem Tweet, das Verbot diene dazu, „unsere tapferen transsexuellen Angehörigen des Militärs, die mit Ehre & Würde dienen, zu erniedrigen“. Die Bürgerrechtsgruppe Human Rights Campaign warf der Trump-Regierung vor, dem Militär „anti-transsexuelle Vorurteile“ aufzudrängen. Joshua Block von der Bürgerrechtsgruppe American Civil Liberties Union sagte, die Politik zwinge „transsexuelle Menschen, die dienen wollen, dazu, sich zwischen ihrer Menschlichkeit und ihrem Land zu entscheiden“ Das Weiße Haus teilte mit, Verteidigungsminister James Mattis und Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen seien mit der Politik einverstanden.