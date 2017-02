China kann sich Schwäche nicht leisten

Sicher würde die Exportnation China unter einem Handelskrieg leiden. Doch ein Ende der Ein-China-Politik oder eine Art Seeblockade gilt als unakzeptabel. Denn Chinas Führung hat unter Staatspräsident Xi Jinping auf einen noch nationalistischeren und sicherheitspolitisch aggressiveren Kurs eingeschlagen.

Mehr noch: Wie Wladimir Putin in Russland und jetzt Trump in den USA hat er das System extrem auf sich zugeschnitten. Und wie für seine geopolitischen Gegenspieler ist nationalistisches Cowboy-Gehabe und Säbelrasseln auch für Xi eines der wichtigsten Mittel, das zersplitterte Land unter der Fahne zu einen. Sie alle brauchen daher äußere Feinde für den inneren Frieden und Machterhalt.

Schon in normalen Jahren kann sich Xi daher kein Zeichen der Schwäche leisten, doch besonders nicht in diesem Jahr. Denn im Herbst wird der nationale Kongress der kommunistischen Partei abgehalten, der nur alle fünf Jahre stattfindet.

Auf Asiens Nationen kommt damit stärker noch als bisher die Frage zu, auf welche Seite sie sich schlagen. Der linksliberale japanische Politologe Koichi Nakano von der Sophia Universität warnt bereits, dass der Trumps harte Linie auch in Asien die Nationen und bisherige US-Bündnisse spalten könnte. „Sie könnte zu einem Ansteigen antiamerikanischer Stimmung und engeren Beziehungen zu China führen“, so Nakano.

Zahlen und Fakten zu China Bevölkerung China ist mit 1,37 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Erde.

Fläche Auf einer Fläche von rund 9,5 Millionen Quadratkilometern ist China in 22 Provinzen und fünf Autonome Regionen gegliedert.

Sonderverwaltungszonen Dazu kommen die beiden Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau.

Hauptstadt Die Hauptstadt des Reichs der Mitte ist Peking. Dort allein leben mehr als 20 Millionen Menschen – und das sind nur die offiziellen Zahlen.

Han und Minderheiten Die große Mehrheit der Bevölkerung sind Han-Chinesen (91,6 Prozent), dazu kommen 55 Minderheiten.

Religion Rund ein Fünftel der Bevölkerung hängt Volksreligionen an, dazu kommen sechs Prozent Buddhisten und 2,4 Prozent Muslime.

Stadt und Land Mit 749 Millionen Menschen lebt die Mehrheit der Bürger (55 Prozent) in Städten.

Denn so sehr sich viele Länder mehr militärische Präsenz der USA wünschen, so sehr droht Trumps merkantilistische Handelspolitik und erst recht ein richtiger Handelskrieg mit China den Volkswirtschaften in Südostasien, Südkorea und auch in Japan schwer zu schaden. China hingegen bietet Geld, Handel und damit die Verheißung auf Wachstum.

Chinas Staatschef Xi demonstrierte dies bereits auf dem Weltwirtschaftsforum mit seinem Versprechen, Freihandel und das internationale System zu verteidigen. Gewiss ist fraglich, ob die nicht weniger merkantalistische Diktatur ein wirklicher Garant für wirtschaftsliberale Werte ist. Aber auch vor Ort gibt es bereits erste Absetzbewegungen.

So suchte der neue philippinische Präsident Rodrigo Duterte schon vor Trump die Annäherung an China. Nach Trumps Sieg ging sogar der US-Alliierte Australien auf Distanz. Regierungschef Malcom Turnbull schlug nach Trumps Rückzug aus dem transpazifischen Partnerschaftsabkommen vor, dass die verbleibenden elf Nationen die multilaterale Freihandelszone ohne die USA durchziehen mögen - aber dafür gemeinsam mit China.

Die Folge sah man diese Woche: Es kracht gewaltig zwischen den beiden Verbündeten. Trump brach ein Telefonat mit Turnbull nach 25 Minuten ab und nannte das Gespräch „das mit Abstand schlimmste“, das er bis dahin mit einem Regierungschef geführt habe. Und da hatte er schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Nur eines ist derzeit sicher: Alte Gewissheiten, Organisationen und Spielregeln wanken. Die USA sind derzeit unberechenbar. Den Bündnispartnern und den Gegnern der USA stehen turbulente Zeiten bevor.