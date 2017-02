Riskanter Poker mit weltpolitischer Bilanz

Schon im Wahlkampf drückte der Präsident auf Chinas empfindlichste Stellen. Handelspolitisch erklärte er das Land zu einem der Hauptfeinde und drohte hohe Einfuhrzölle an. Sicherheitspolitisch zeigte er sich einer atomaren Aufrüstung Südkoreas und Japans nicht abgeneigt. Er versprach eine massive Aufrüstung der amerikanischen Marine. Somit rüttelt er an den Grundfesten der amerikanischen China-Politik.

Nach seinem Wahlsieg nahm er dann einen Anruf der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen an. Damit stellte er aus chinesischer Sicht die Ein-China-Politik in Frage. Beijing sieht Taiwan als Teil Chinas an und hat für den Fall einer offiziellen Unabhängigkeitserklärung Krieg angedroht.

Doch die eigentliche Schockbotschaft sendete Trumps neuer Außenminister Rex Tillerson in seiner Senatsanhörung. Er kündigte an, dass die USA China den Zugang zu Inseln und Riffs im südchinesischen Meer verwehren wollten, die in internationalen Gewässern liegen. „Wir müssen China ein klares Signal, dass erstens das Inselbauen aufhört und zweitens ihr Zugang zu diesen Inseln nicht länger erlaubt wird“, sagte er nonchalant.

Ob er sich der Brisanz seiner Äußerungen bewusst war, ist nicht bekannt. Eine richtige Blockade bedeute Krieg, warnten einige Militärs in Amerika und in China. Denn die Inselfrage gilt wie die Ein-China-Politik für China als nicht verhandelbar.

Der ständige Schiedshof in Den Haag wies Chinas Gebietsanspruch auf die Riffe und Inseln voriges Jahr zwar einstimmig ab. Aber das Reich erkennt das Urteil nicht an. Doch anstatt einzulenken, bestätigte der Sean Spicer, der Sprecher des Weißen Hauses, Tillersons Position. Die USA würden sicherstellen, „dass wir internationale Gebiete davor schützen, von einem Land übernommen zu werden.“

Mattis sagte nun in Tokio, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt“ keine Notwendigkeit für militärische Manöver gebe und die Probleme am besten durch Diplomaten zu lösen seien. Doch das Problem bleibt: Niemand weiß wirklich, was Trumps großer Plan ist. Vielleicht verliert Trumps Einheizer Bannon irgendwann die Gnade des Präsidenten und traditionellere außenpolitische Strömungen gewinnen an Einfluss. Wenn nicht, wen werden die USA sich nun wirklich als erstes vorknüpfen. Den Iran? Oder China? Und wenn es China ist: Wie weit wird Trump den Poker treiben?

Einige glauben, dass er in Asien vorerst nur mit Handelskrieg drohen wird, um letztlich einen besseren Handelsdeal mit China oder mehr chinesischen Druck auf Nordkorea herauszuschlagen. Andere warnen, dass es durchaus heißer hergehen könnte. Nur an eines glauben die Experten in Asien nicht: ein schnelles Einlenken Chinas in der Inselfrage oder der Ein-China-Politik. „Ich bin da nicht optimistisch“, meint der japanische Sicherheitsexperte Jimbo.