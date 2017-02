Trumps Außenpolitik fährt auf Zickzackkurs

Südkoreanische Demonstranten Am 2. Februar besuchte Mattis Südkorea. Die Reaktionen der Bewohner fielen zum Teil kritisch aus. (Foto: AFP)

Der Kampf der Gegensätze im Weißen Haus führt zu einem Zickzackkurs Trumps. Dieser lässt sich nicht nur an dem nun gelockerten Einreiseverbot, sondern auch anhand der Russland-Politik des neuen Präsidenten beobachten. So wollte Trump zunächst die Sanktionen gegen Russland am liebsten erst aufheben, doch nun offenbar nicht mehr. Bei ihrem ersten Auftritt vor den Vereinten Nationen verurteilte die neue US-Botschafterin Nikki Haley am Donnerstag „Russlands Handeln“ überraschend deutlich. Sie kündigte sogar an, dass die Sanktionen bis zu einer Rückgabe der Krim-Halbinsel an die Ukraine aufrechterhalten würden.

Oder nehmen wir China: Trump schießt sich auf China als einen seiner Hauptgegner ein. Aber seine Tochter Ivanka besuchte am Mittwoch mit ihrer fünfjährigen Tochter Arabella die Neujahrsparty der chinesischen Botschaft in Washington.

Unter japanischen Sicherheitsexperten herrscht daher große Unsicherheit über den künftigen Kurs der USA. „Wir wissen nicht, welchen Trump wir bekommen werden“, meint der Sicherheitsexperte Ken Jimbo, Professor an der Keio Universität in Tokio.

Im besten Fall für Japan bleibt Trump der Region treu und verstärkt sogar noch die militärische Präsenz in Asien, um Japans Angstgegner China und Nordkorea in Schach zu halten. Doch vielleicht sind Trump die Gebietskonflikte seiner Alliierten egal und er zeigt weniger Engagement.

In dem Fall befürchtet Jimbo, dass China und Nordkorea noch aggressiver versuchen würden, den Status Quo zu verändern. Dann gibt es noch die Angst vor dem Geschäftsmann Trump, der über die Köpfe seiner Verbündeten Japan und Südkorea hinweg Kuhhandel mit China und Nordkorea eingeht. Oder in Europa mit Russland.

Doch in den vergangenen Wochen drängt sich ein besonders bedrückendes Szenario in den den Fokus strategischer Denker: der Cowboy Trump, der auf einen Showdown mit China setzt, frei nach dem Motto: Friede mit Russland, Konflikt mit China lieber früher als später, bevor das Reich der Mitte militärisch in Asien das Sagen hat.

Ein Grund für die Sorge: Trumps Chefstratege Bannon schält sich seit seiner Berufung in den Nationalen Sicherheitsrat als der eigentliche Strippenzieher Trumps heraus. Und der ehemalige Chef des rechten Newsseite Breitbart glaubt nicht nur an einen Konflikt der christlich-judäischen Kulturen gegen den Islam. 2016 sagte er auch voraus, dass ein Krieg mit China in den kommenden zehn Jahren unvermeidlich sei.

Der Experte für russisch-japanische Beziehungen James Brown am Japan-Campus der Temple Universität in Tokio glaubt daher sogar, dass die neue geopolitische Strategie die knallharte Eindämmung Chinas sei. „Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Trumps Außenpolitik auf der Annahme aufgebaut wird, das eine Konfrontation mit China unvermeidbar ist“, so Brown.

Ansätze für eine härtere Gangart gegenüber China als unter Barack Obama waren schon im Wahlkampf zu erkennen. Schon Obama versuchte, mit einer Neuorganisation der Streitkräfte in Asien und eine transpazifische multilaterale Freihandelszone Chinas wirtschaftliche, politische wie militärische Expansion einzudämmen. Aber Trump eskaliert die Konfrontationspolitik massiv.