Erst twittern, dann fragen

Die Botschaft an die Weltgemeinschaft sei verheerend. „In einer Zeit, in der wir versuchen Staaten vom Aufbau einer Nuklearmacht abzuhalten wollen teilen wir mit, dass wir sie ausbauen werden.“ Richardson kann nicht den geringsten Sinn in Trumps Twitter-Angriff sehen. „So etwa zu konstatieren ohne mit seinem Beraterstab gesprochen zu haben oder zu wissen, was die Optionen sind, das macht einfach keinen Sinn“, so der frühere Gouverneur von New Mexico.

Dazu kommt die Frage, wer das überhaupt bezahlen sollte. Die USA haben bereits ein Modernisierungsprogramm für ihr Nukleararsenal eingeleitet. In den kommenden zehn Jahren werden sich die Kosten nur für diese Modernisierung nach offiziellen Schätzungen auf rund 350 Milliarden Dollar belaufen. Darin sind Unterhaltung und Erneuerung des Systems enthalten, aber keine Ausweitung. Schon heute besitzen die USA mehr nukleare Feuerkraft als nötig ist, um jeden potenziellen Angreifer mehrfach dem Erdboden gleichzumachen. Rund 2000 Atomsprengköpfe sollen im aktiven Einsatz sein, die gleiche Zahl in Reserve. Von den aktiven Waffen in Silos, Bombern oder auf U-Booten sollen rund 900 innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein.

Das National Defense Panel hat im Auftrag des US-Kongresses die Kosten für das bereits unter Obama beschlossene und heftig kritisierte Atom-Erneuerungsprojekt über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren errechnet. Herausgekommen ist die schwindelerregende Summe von einer Billion Dollar.

Da noch einmal mehrstellige Milliardenbeträge draufzusetzen klingt komisch für einen Präsidenten, der schon Unternehmen wie Boeing per Twitter abkanzelt, weil ihm vier Milliarden Dollar für zwei neue Air Force One zu viel sind. Außerdem stellt sich die Frage, was der Steuerzahler dafür an Mehrwert bekommt. Zur Bekämpfung des internationalen Terrors sind mehr Atom-U-Boote jedenfalls denkbar ungeeignet.

Es besteht also noch Hoffnung vor dem Weihnachtsfest. Hoffnung, es war am Donnerstag nur wieder einer seiner Schnellschüsse nach dem alten Wild-West-Motto: Erst twittern, dann fragen.