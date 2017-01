Erste Flüchtlinge gestrandet

Der Stopp des syrischen Flüchtlingsprogramms gelte nicht für Christen, erklärte Trump in einem christlichen Sender. Trump setzt mit dem Erlass, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt, ein Wahlversprechen um. Er hatte sich im Vorwahlkampf zunächst für ein Einreiseverbot für alle Muslime stark gemacht. Später sprach er nur noch von „extremen Sicherheitsüberprüfungen“ für alle Einreisenden. Gleichzeitig kritisierte er unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik. Merkel habe einen „katastrophalen Fehler“ gemacht, alle Flüchtlinge ins Land zu lassen.

Wegen des Einreisebanns sind bereits am Samstag sechs Araber in der ägyptischen Hauptstadt Kairo an der Reise in die Vereinigten Staaten gehindert worden. Die fünf Iraker und ein Jemenit wollten am Samstag einen Direktflug der Fluggesellschaft Egyptair nach New York besteigen, seien aber aufgehalten worden, berichteten Flughafenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur.

„Als ein Beamter am John-F.-Kennedy-Flughafen über ihren Status unterrichtet wurde, erließ er eine Anordnung, diese von der Einreise abzuhalten“, hieß es. Dabei habe es keine Rolle gespielt, dass die sechs gültige Visa gehabt hätten und von einem Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen begleitet wurden.

Bei Bürgerrechtsgruppen und den oppositionellen Demokraten stieß Trumps Vorhaben auf massive Ablehnung. Die US-Anwaltsvereinigung sprach von einer diskriminierenden Maßnahme gegen Muslime im Namen der nationalen Sicherheit. Einige Rechtsexperten stellen in Frage, ob der Erlass verfassungsgemäß ist, da er sich gegen eine einzelne Glaubensgemeinschaft richtet.

Vertreter der demokratischen Partei verurteilten den Erlass aufs Schärfste. Er sei Ausdruck einer extremen Fremdenfeindlichkeit, sagte etwa Senator Edward Markey.