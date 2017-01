Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Europäische Politiker zeigen sich besorgt

Aus den Reihen seiner Republikaner erhielt Trump indes Unterstützung. Die Extremistenmiliz IS habe schließlich damit gedroht, das Einwanderungssystem zu missbrauchen, um Attentäter einzuschleusen, sagte der Abgeordnete Bob Goodlatte, Vorsitzender des Justizausschusses im Repräsentantenhaus. Auch der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, signalisierte Zustimmung. „Präsident Trump hat recht, alles mögliche zu tun, damit wir genau wissen, wer ins Land kommt.“

Auch im Ausland rief das Dekret postwendend Kritik hervor. Die Außenminister von Frankreich und Deutschland, Jean-Marc Ayrault und Sigmar Gabriel, sagten bei einem gemeinsamen Treffen, die Politik des neuen US-Präsidenten bereite ihnen große Sorgen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte gegenüber dem Tagesspiegel: „Die muslimische Welt wird damit vom amerikanischen Präsidenten in Gut und Böse eingeteilt. Die Entscheidung ist auch schlecht für Europa, weil sie in der muslimischen Welt den Argwohn und den Hass gegenüber dem Westen noch verstärken wird“.

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai sagte, Trumps Erlass habe ihr das Herz gebrochen und fügte an: „Amerika wendet seiner stolzen Geschichte den Rücken zu.“

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR setzt trotz des jüngsten Dekrets von US-Präsident Donald Trump darauf, dass die USA ein sicherer Hafen für Flüchtlinge bleiben. Die langjährige US-Praxis einer Willkommenspolitik habe viele Leben gerettet und gleichzeitig die US-Gesellschaft bereichert, erklärten UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Samstag in Genf in einem gemeinsamen Appell. Sie hofften, „dass die USA ihre starke Führungsrolle und ihre lange Tradition, die zu schützen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen, beibehalten werden.“

Nie sei die Not der Flüchtlinge und Migranten weltweit größer gewesen als jetzt und das US-Umsiedlungsprogramm sei eines der international wichtigsten. Dabei dürfe kein Unterschied gemacht werden bei Religion, Nationalität oder Rasse der Schutzbedürftigen.