Proteste gegen Einreisebeschränkungen Am Freitag hat der Präsident Donald Trump einen faktischen Aufnahmestopp für Flüchtlinge erlassen und schließt Menschen aus vielen muslimischen Staaten komplett von der Einreise in die USA aus. (Foto: AP)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat für viele Menschen aus muslimischen Ländern praktisch einen Einreisestopp verhängt. Flüchtlinge aus Syrien würden bis auf weiteres gar nicht mehr ins Land gelassen, heißt es in einem Dekret, das Trump am Freitag unterzeichnete und das Weiße Haus später veröffentlichte. Das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen Ländern wird für 120 Tage ausgesetzt.

In einem weiteren Schritt sollen in den kommenden 90 Tagen auch aus mehreren anderen mehrheitlich muslimischen Ländern keine Menschen mehr ins Land kommen dürfen, wenn sie keine Flüchtlinge sind. Ausgenommen sind bestimmte Personengruppen, darunter Diplomaten und Angehörige internationaler Organisationen, sowie Menschen, die zu den Vereinten Nationen reisen.

Das Flüchtlingsprogramm solle nach 120 Tagen nur dann wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherheit der Vereinigten Staaten gewährleistet sei, heißt es in dem Text. Nur Menschen aus Ländern, für die das Heimatschutz- und das Außenministerium in Verbindung mit dem Geheimdienst grünes Licht geben, sollen dann aufgenommen werden können. Erleichterungen sollen Angehörige religiöser Minderheiten bekommen. Diese Regelung zielt vor allem auf Christen in muslimischen Ländern.

Währenddessen hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg US-Präsident Donald Trump aufgefordert, die Grenzen der Vereinigten Staaten für Flüchtlinge geöffnet zu lassen. Es mache die Amerikaner aus, denjenigen zu helfen, die in Not seien, schrieb Zuckerberg am Freitag in einem Post in seinem sozialen Netzwerk. Um die USA sicher zu machen, müsse sich auf die Menschen konzentriert werden, die tatsächlich eine Bedrohung darstellten. Dazu gehöre aber nicht, Millionen „undokumentierter Leute“ Angst vor Abschiebung zu machen.

Für Zuckerberg hat das Thema Einwanderung eine persönliche Komponente. Nicht nur sein Unternehmen braucht gut ausgebildete Ingenieure aus dem Ausland, auch die Eltern seiner Ehefrau Priscilla Chan sind Chinesen, die als Flüchtlinge in die USA kamen.