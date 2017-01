Beobachter beschreiben Coats als einen moderaten Republikaner. Aber er fiel in der Vergangenheit durchaus auch als Vertreter erzkonservativer Positionen auf. So trat er 1993 gegen einen Vorstoß des damaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton ein, dass Schwule, die aus ihrer Homosexualität kein Geheimnis machen, im US-Militär dienen dürfen. Er war maßgeblich an der Ausarbeitung der Regel „Don't ask, don't tell“ beteiligt, nach der offen homosexuelle Soldaten nicht Teil der Streitkräfte sein konnten.