US-Handelspolitik Trumps gefährliches Spiel mit den Importzöllen

Der US-Präsident will seinen Handelskurs durchziehen. Doch der Widerstand wächst. Selbst sein wichtigster Berater wirft frustriert hin.

Präsident Trump blickt auf seinen Besuch aus Schweden: Premierminister Stefan Löfven. (Foto: AP) Donald Trump

WashingtonDas Stichwort Handelspolitik genügt, und Trumps Furor ist entfacht. Er schimpft dann auf Handelspartner, die die USA „jahrzehntelang mies behandelt“ hätten. Im Ostflügel des Weißen Hauses nutzte Donald Trump am Dienstag die Gelegenheit für eine seiner Tiraden.

An seiner Seite stand der Auslandsgast des Tages, Schwedens Premierminister Stefan Löfven. Eigentlich ist bei solchen Anlässen Harmonie Pflicht, also betonte Löfven, dass „Freunde auch mal unterschiedlicher Meinung sein können“. Er drückte sich ziemlich diplomatisch aus. Trump nicht.

Der Präsident pries seine geplanten Strafzölle auf Stahl und Alu. Sollte die EU Vergeltung wagen, mit Zöllen auf Jeans, Whiskey oder Motorräder, dann würden die USA zurückschlagen, bekräftigte Trump. „Dann belegen wir ihre Autos mit einer Steuer von 25 Prozent. Und glaubt mir, dann machen sie es nicht sehr lange.“ Den deutschen Autobauern hatte Trump bereits kurz nach seinem Amtsantritt eine Sondersteuer von 35 Prozent auf importierte Autos angedroht.

Vieles bleibt ungewiss

Doch die provokante Ansage kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass abseits von scharfen Drohungen vieles weiter ungewiss ist. Fast eine Woche ist es her, dass Trump die Welt mit seiner Ankündigung schockierte: Mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent will er Stahleinfuhren belegen, Aluminiumimporte mit zehn Prozent. Die möglichen Auswirkungen werden heute auch auf der Handelsblatt-Stahltagung diskutiert.

Allerdings liegt noch immer kein Konzept vor, das Trumps Pläne konkretisieren würde. Er lässt selbst internationale Verbündete im Dunkeln. Zunächst hatte Trump versprochen, die Zölle würden in dieser Woche beschlussreif sein. Von einem genauen Zeitpunkt ist nun keine Rede mehr.

„You're fired!“ – Die Galerie der geschassten Trump-Mitarbeiter Gary Cohn, Chefökonom 1 von 19 Der wichtigste Wirtschaftsberater des US-Präsidenten setzte sich bis zum Ende seiner Amtszeit gegen harte Strafzölle ein. Der Demokrat gilt als Freihandelsbefürworter und stand laut Medienberichten bereits nach den Neonazi-Angriffen in Charlottesville vor seinem Rücktritt. In der Finanzbranche wird spekuliert, dass der ehemalige Goldman-Sachs-Investmentbanker bei einem Hedgefonds oder einer Private-Equity-Firma anheuern könnte. Hope Hicks, Kommunikationschefin 2 von 19 Die Beraterin von Donald Trump gab ab 28.02.2018 ihren Rücktritt vom Posten der Kommunikationschefin bekannt. Hicks galt als enge Vertraute und „Ziehtochter“ der Trumps. Einige Tage vor ihrem Rücktritt war Hicks neun Stunden lang von einem Kongressgremium zur Russland-Affäre befragt worden, das habe aber nichts mit ihrem Rücktritt zu tun. Hicks reiht sich damit in die lange Reihe der Amtsinhaber ein, die nicht lange auf ihrem Posten blieben – für sie waren es nur 6 Monate. Ihr Vorgänger Anthony Scaramucci hatte nach nur 11 Tagen seinen Hut genommen. Dina Powell 3 von 19 Trumps Vize-Sicherheitsberaterin kündigte am 8. Dezember ihren Rückzug an. Die Ex-Investmentbankerin sagte damals, sie gehe im gegenseitigen Einvernehmen. Rob Porter, Stabssekretär 4 von 19 Zwei Ex-Frauen werfen Rob Porter vor, von ihm physisch und psychisch misshandelt worden zu sein. Er kündigte an, dass er seinen Posten nach einer Übergangszeit räumen werde. Ihm wurde außerdem eine Affäre mit der Ex-Kommunikationschefin Hope Hicks nachgesagt. Steve Bannon, Chefstratege im Weißen Haus 5 von 19 Der ehemalige Top-Berater von US-Präsident Trump, musste im Zuge der Veröffentlichung des Buches „Fire and Fury“ seinen Posten als Chefstratege räumen. Bannon packt in dem Buch über ein Treffen mit einer russischen Anwältin im Wahlkampf aus, bezeichnet Trumps Handlungen als Landesverrat. Trumps Antwort: Bannon habe nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren. Andrew McCabe, FBI-Vizechef 6 von 19 Am 29. Januar hat McCabe seinen Posten geräumt. Der Ex-Vizechef des FBI wurde zuletzt immer wieder öffentlich kritisiert, sein Rücktritt galt als vorprogrammiert. Er spielte außerdem eine essentielle Rolle in den Ermittlungen um die E-Mail-Affäre Hillary Clintons. Anthony Scaramucci, Kommunikationsdirektor 7 von 19 Seine Karriere unter Donald Trump dauerte nicht lange: Nach nur elf Tagen – und noch vor seiner offiziellen Ernennung – war er seinen Job als Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses im Juli 2017 wieder los. Mit unflätigen Bemerkungen zu Trumps Ex-Chefstrategen Steve Bannon und Ex-Stabschef Reince Priebus hatte Scaramucci für Wirbel gesorgt.

Wichtige Fragen, etwa nach einer Sonderbehandlung für bestimmte Länder oder mögliche Ausnahmen im Einzelfall, sind offen. Prominente Protektionisten der US-Regierung, wie Handelsminister Wilbur Ross und Wirtschaftsberater Peter Navarro, ziehen seit Tagen durch die TV-Studios der Nation, um Trumps Kurs zu verteidigen. „Was immer seine finale Entscheidung sein wird, ist das, was passieren wird“ sagte Ross. Das heißt so viel wie: Alles ist im Fluss.

Trumps Chefökonom tritt zurück

Am Dienstag verlor der Präsident auch noch seinen Chefökonom. Der 57-jährige Gary Cohn trat als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus zurück. Der chaotische Prozess um die Einführung der Strafzölle wird damit zusätzlich erschüttert. Cohn wollte eigentlich in dieser Woche einen Handelsgipfel organisieren, der Trump mit Industrievertretern zusammengebracht hätte, die dringend von pauschalen Importzöllen abraten.

Doch offenbar legte der US-Präsident auf kritische Meinungen keinen Wert. Laut der Website „Axios” sagte Trump das Meeting ab, bevor es überhaupt stattfinden konnte. Ein direkter Affront gegen Cohn, der als Freihandelsbefürworter gilt und bis zuletzt üppige Strafzölle verhindern wollte.

„Ich gebe bei Strafzöllen nicht nach, denn wir werden ausgenommen“

Vergangene Woche hatte sich Trump mit Befürwortern der Strafzölle getroffen. Als er seine Entscheidung überraschend im Alleingang verkündete, war er flankiert von 15 CEOs der größten Stahl- und Aluminiumhersteller der USA.

Um glaubwürdig zu bleiben, muss Trump bald einen konkreten Plan liefern. Voraussetzung dafür ist ein Team, das ihm die Grundlage dafür erarbeitet. Der Personalschwund im Weißen Haus erschwert die Umstände und bringt chronische Unruhe in den Laden. Auf der anderen Seite könnte Cohns Rücktritt auch Prozesse beschleunigen – und Protektionisten wie Navarro zum Durchbruch verhelfen.