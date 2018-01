Tag zwei des „Shutdown“ in den USA - Regierung und Verwaltung werden heruntergefahren. Während sich alle Seiten öffentlich gegenseitig die Schuld geben, wird hinter den Kulissen fieberhaft verhandelt.

Grund ist ein Streit ums Geld, der mit Themen wie Einwanderung und Grenzsicherung weiter aufgeladen wurde. (Foto: AP) „Shutdown“ der US-Regierung

WashingtonDie Republikaner wollen die Haushaltssperre schnell beenden: Der US-Verwaltungsstillstand soll ihnen zufolge am Montagmorgen (1.00 Uhr Ortszeit) mit einer Abstimmung im Senat aufgehoben werden. Votiert werden soll über einen Gesetzentwurf des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, der die Finanzierung der US-Behörden bis zum 8. Februar gewährleisten würde. Die Demokraten sagten, sie hätten genügend Stimmen zur Blockade des Entwurfs.

Am frühen Samstagmorgen war im Senat der Entwurf für einen Übergangshaushalt gescheitert, der für die kommenden vier Wochen Mittel freigemacht hätte. Ein vorläufiger sogenannter Shutdown - Verwaltungsstillstand - konnte damit nicht mehr abgewendet werden. Nach dem Scheitern der Maßnahme schoben sich Republikaner und Demokraten gleichermaßen die Schuld in die Schuhe.

McConnell kritisierte vor allem seinen demokratischen Gegenpart in der zweiten Kongresskammer, den demokratischen Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Das amerikanische Volk könne nicht verstehen, warum dieser denke, die gesamte US-Regierung solle kein Geld mehr ausgeben dürfen, bis er seine Wünsche beim Thema illegale Einwanderung erfüllt bekomme.

Der Haushaltsdirektor im Weißen Haus, Mick Mulvaney, sagte, Trump sei angesichts des Shutdowns am ersten Jahrestag seiner Amtseinführung frustriert. Der Präsident habe die Demokraten ein Jahr lang „in den Hintern getreten“ und nun würden sie nach Wegen suchen, die US-Regierung zu blamieren. Die Entscheidung, wann die Regierung wieder Geld für ihre Ausgaben bekommen werde, liege nun bei den Demokraten. Bis sie grünes Licht gäben, werde das Weiße Haus nicht weiter mit ihnen über Einwanderung verhandeln, sagte Mulvaney.

Trump selbst twitterte zu Beginn des Tages, zum Start seines zweiten Amtsjahres hätten die Demokraten ihm „ein schönes Geschenk geben“ wollen. Ursprünglich hatte er das Wochenende in Florida sein sollen, blieb wegen des Shutdowns aber in Washington.

Die US-Einwanderungspolitik steht im Zentrum eines Streits zwischen Demokraten und Republikanern. Vor allem geht es um Hunderttausende junge Migranten im Studentenalter, für die Anfang März ein Programm zum Schutz vor Abschiebung ausläuft. Die Demokraten wollen deren weiteren legalen Aufenthalt in den USA garantiert wissen.

Da es bei dem Thema in den vergangenen Wochen keine Einigung gegeben hat, möchten die Demokraten lediglich einen für wenige Tage geltenden Übergangshaushalt beschließen. Ihr Ziel ist, so mehr Druck auf die Republikaner auszuüben. Neben dem Abschiebeschutz wollen sie auch mehr Mittel für den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen sowie mehr Geld zur Bekämpfung der Opioidkrise durchsetzen.

In der US-Öffentlichkeit dürfte der Shutdown erst am Montag richtig zu spüren sein, wenn fast die Hälfte der zwei Millionen zivilen Angestellten im öffentlichen Dienst in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden. Allein in der US-Steuerbehörde wären das geschätzt 45 000 von mehr als 80 000 Angestellten.