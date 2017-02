 US-Heimatschutzminister: Mauer zu Mexiko soll in zwei Jahren stehen

John F. Kelly Der US-Heimatschutzminister glaubt, dass in wenigen Monaten mit dem Bau der Mauer begonnen werden kann. (Foto: AP)

WashingtonDie umstrittene Grenzmauer zu Mexiko soll nach Vorstellung von US-Heimatschutzminister John F. Kelly binnen zwei Jahren stehen. Mit dem Bau werde an jenen Abschnitten entlang der Grenze begonnen, an denen die Mauer am meisten gebraucht werde, sagte Kelly am Montagabend (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. Dann werde der Rest eingefügt. Bei der Planung würden Grenzbeamte sein Ministerium unterstützen.

Es sei nur noch eine Frage von Monaten, wann mit dem Bau begonnen werde, sagte Kelly weiter. Auf die Frage nach der noch ungewissen Finanzierung des Projekts antwortete er, dass diese relativ schnell gewährleistet sein werde.

Die Mauer an der knapp 3200 Kilometer langen Grenze könnte Schätzungen zufolge zwischen 25 und 40 Milliarden US-Dollar kosten. US-Präsident Donald Trump will mit dem Projekt illegale Einwanderung und Drogenschmuggel eindämmen.

Als weitere Abschreckung will Kelly die Gerichtsverfahren für illegale Einwanderer beschleunigen. Ihnen könne dann binnen Wochen der Prozess gemacht werden, anstelle von „600 Tagen und mehr“, sagte er. Die Grenze zu Mexiko ist bereits in mehreren Abschnitten auf rund 1000 Kilometern Länge durch meterhohe Zäune und Sperranlagen gesichert. In den vergangenen Jahren ging die Zahl illegaler Grenzübertritte deutlich zurück.