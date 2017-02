 US-Jobmarkt: Firmen schaffen fast 250.000 Jobs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Arbeitsplätze Im vergangenen Monat schafften die US-Unternehmen fast eine Viertel Million neue Jobs. (Foto: AFP)

New YorkUS-Firmen haben im Januar einen wahren Job-Boom ausgelöst. Es entstanden 246.000 neue Stellen, wie der Arbeitsvermittler ADP am Mittwoch unter Berufung auf seine Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Juni 2016. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 165.000 gerechnet. Selbst die größten Optimisten unter ihnen hatten lediglich 200.000 neue Jobs für möglich gehalten. Im Vormonat hatte es noch eine Zunahme um 151.000 Arbeitsplätze gegeben.

Die Daten wurden wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed veröffentlicht. Sie dürfte nach ihrer jüngsten geldpolitischen Straffung im Dezember wohl vorerst die Füße stillhalten, aber im Laufe des Jahres nachlegen. Die Fed soll Vollbeschäftigung fördern und stabile Preise sichern. Während die Inflation noch als etwas zu niedrig eingeschätzt wird, sieht sich die Notenbank am Jobmarkt praktisch am Ziel. Mit Spannung blicken die Märkte auf die offizielle Arbeitsmarktbilanz der Regierung, die an diesem Freitag gezogen wird. Hier rechnen Analysten bislang mit einer Zunahme der Jobs um 175.000.