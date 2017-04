 US-Korrespondenten-Dinner : Zurück zu den Wurzeln

US-Präsident Donald Trump Das White House Correspondents' Dinner ist schon seit Langem eine umstrittene Veranstaltung. Alljährlich treffen sich bei dieser festlichen Gala in einem Washingtoner Nobelhotel Journalisten und Politiker. (Foto: Reuters)

Schwarzer Frack, glitzernde Ballkleider, riesige Kronleuchter, berühmte Schauspieler und Sänger – das Abendessen der Korrespondenten des Weißen Hauses erinnerte in den vergangenen Jahren eher an eine Oscar-Verleihung als an die Würdigung von verdienten Journalisten oder der Förderung junger Kollegen.

Doch in diesem Jahr kehrt das Dinner im Hotel Washington Hilton zurück zu seinen Wurzeln. Auf der Gästeliste finden sich keine Stars, der Conférencier ist Hasan Minhaj – ein wenig bekannter Nachwuchskomiker, der in der TV-Comedy Daily Show eine Nebenrolle spielt. Früher standen große Namen wie Jay Leno, Jimmy Kimmel oder Stephen Colbert auf der Bühne.

Die größte Lücke aber schlägt Donald Trump. Schon vor zwei Monaten hatte er angekündigt, als erster Präsident seit 36 Jahren nicht beim Dinner aufzutreten. Auch seine Presseleute wie Sean Spicer kommen nicht. Stattdessen hält Trump zeitgleich am heutigen Samstagabend eine Art Wahlkampfrede vor Anhängern in Pennsylvania.

Trumps Verhältnis mit den Medien war schon immer schlecht. Auf einer Pressekonferenz nannte er den TV-Sender CNN „fake news“ oder bezeichnete auf Twitter die New York Times regelmäßig als „scheiternd“.

Auch muss Trump alles andere als gute Erinnerungen an das „White House Correspondent Dinner“ haben. 2011 kam er mit seiner Frau Melanie, wurde die Zielscheibe von Witzen vom damaligen Präsidenten Barack Obama und Komödianten Seth Meyer. Obama zeigte bei seiner Rede ein Foto mit seiner Geburtsurkunde, Trump hatte zuvor die amerikanische Staatsbürgerschaft von Obama trotz aller Gegenbeweise angezweifelt. „Der Donald kann sich jetzt anderen Dingen zu wenden“, sagte Obama, „vielleicht, ob die Mondlandung nicht wirklich passierte?“

Auch Meyers riss einen Witz nach dem anderen. „Donald Trump will sich als Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaft bewerben“, sagte der TV-Star, „ich dachte aber, er wäre ein Dauerscherz“. Der Gag spielte im Englischen auf die doppelte Bedeutung des Wortes „running“ an: „Running for presidency“ und „Running Joke“.

Wichtige Zitate aus Trumps Kongressrede Über einstige Feinde und neue Freunde „Wir wollen Frieden, wo immer Frieden möglich ist. Amerika ist heute mit einstigen Feinden befreundet. Einige unserer engsten Verbündeten haben in den Weltkriegen vor Jahrzehnten auf der anderen Seite gekämpft.“ „Amerika ist bereit, neue Freunde zu finden und neue Partnerschaften zu schmieden, wenn es im Einklang mit gemeinsamen Interessen liegt. Wir wollen Harmonie und Stabilität, nicht Krieg und Konflikte.“

Zum Kampf gegen den Islamischen Staat „Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschließlich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen.“

Zu Obamacare „Ich rufe alle Demokraten und Republikaner im Kongress auf, die Amerikaner vor dem implodierenden Desaster von Obamacare zu beschützen.“

Zu jüngsten Hassverbrechen „Die jüngsten Drohungen gegen jüdische Einrichtungen und der Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen erinnern uns ebenso wie die tödlichen Schüsse in Kansas City daran, dass wir ein Land sein mögen, das in seinen Politikansätzen geteilt ist – das aber zusammensteht, wenn es den Hass und das Böse in seiner ganzen Hässlichkeit verdammt.“

Über innere Sicherheit „Es ist nicht mitfühlend, sondern rücksichtslos, unkontrollierten Zugang (in das Land) von Orten zu ermöglichen, wo es keine angemessene Überprüfung geben kann.“ „Wir dürfen keinen Brückenkopf des Terrorismus in unserem Land zulassen.“

Über eine Einwanderungsreform „Eine wirkliche und positive Einwanderungsreform ist möglich.“

Zu einer Steuerreform „Um unsere Ziele im Land und im Ausland zu erreichen, müssen wir den Motor der amerikanischen Wirtschaft wieder anwerfen.“

Aufruf zu Optimismus und Mut „Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei.“ „Die Zeit für banale Kämpfe ist vorüber.“ „Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen.“ „Von nun an wird Amerika von unserem Streben befähigt – nicht von unserer Furcht belastet.“ „Nun beginnt ein neues Kapitel amerikanischer Größe.“

Die Abwesenheit von Trump ist in den Augen nicht weniger Journalisten keine schlechte Sache. Es geht wieder einfacher und übersichtlicher beim Dinner der Weiße Haus-Korrespondenten in Washington zu. Die ursprüngliche Idee, Journalisten, Politikern oder Lobbyisten Zugang zueinander zu verschaffen; Kontakte und Ideen auszutauschen, rückt wieder in den Vordergrund. „Wenn es wieder eines dieser langweiligen Journalisten-Dinner wird, dann komme ich gerne wieder“, sagte Juleanna Glover, die im Weißen Haus unter George W. Bush arbeitete und heute als eine der einflussreichsten Lobbyisten in Washington gilt. Glover nahm laut „Washington Post“ in den vergangenen Jahren nicht mehr am Abendessen teil.

Wer nach Glanz und Gloria sucht, der geht zu einer anderen Veranstaltung. Die bekannte US-Komödiantin Samantha Bee lädt erstmals zum „Not the White House Correspondents Dinner” ein, dort treten Musiker wie Elvis Costello und andere Berühmtheiten auf. „Wir wollen die Pressefreiheit feiern“, sagte Bee.